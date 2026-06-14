2026年FIFA世界盃F組首輪賽事即將點燃戰火，由「北歐海盜」瑞典迎戰「北非雄鷹」突尼西亞。兩隊被分在競爭激烈的「死亡之組」F組（同組競爭者還包含荷蘭與日本），這場對決將是雙方爭取晉級16強淘汰賽的關鍵戰役。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組強強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。

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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/15瑞典VS突尼西亞基本資訊
📍瑞典vs突尼西亞戰力戰力分析
📍瑞典vs突尼西亞預計先發名單與傷兵名單
📍瑞典vs突尼西亞之戰焦點與結果預測
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
📍2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單 
📍2026世界盃F組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026年世界盃B組瑞士在6月14日凌晨3點交手卡達。（圖／翻攝自FIFA官網）
▲2026年世界盃B組瑞士在6月14日凌晨3點交手卡達。（圖／翻攝自FIFA官網）
2026世界盃6/15瑞典VS突尼西亞

對戰組合：瑞典vs突尼西亞

開踢時間：台灣時間2026年6月15日上午10點

比賽場地：墨西哥瓜達盧佩蒙特雷體育場（Estadio Monterrey）

主裁判：亞埃爾·法爾孔·佩雷斯（Yael Falcon Perez，阿根廷）

轉播資訊：台灣地區球迷可透過相關授權轉播平台收看。

瑞典VS突尼西亞焦點戰力分析

瑞典：波特(Potter)領軍的重生之戰

瑞典在經歷了一場災難性的資格賽後，由前英超切爾西主帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）接掌兵符，最終透過歐洲國家聯賽附加賽連贏烏克蘭與波蘭，驚險取得世界盃門票。波特為球隊注入了全新的戰術體系，前場將由效力於兵工廠的維克托·哲凱賴什（Viktor Gyokeres）與紐卡索聯的亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）組成極具威脅的雙箭頭。雖然近期熱身賽表現起伏，但面對同組強敵，這場首戰對瑞典而言是非贏不可。

突尼西亞：防守至上的北非雄鷹

這將是突尼西亞第7度踏上世界盃舞台。在總教練薩布里·拉穆奇（Sabri Lamouchi）的帶領下，球隊以資格賽「零失球」的完美防守紀錄締造歷史。儘管在近期的非洲國家盃中於PK大戰敗給馬里，熱身賽也接連不敵奧地利與比利時，但突尼西亞嚴密的防守陣型仍將為瑞典帶來極大考驗。若他們能在此役有效限制瑞典雙前鋒並搶下積分，將有望挑戰隊史首次晉級淘汰賽的紀錄。

▲瑞典在經歷了一場災難性的資格賽後，由前英超切爾西主帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）接掌兵符，最終透過歐洲國家聯賽附加賽連贏烏克蘭與波蘭，驚險取得世界盃門票。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典在經歷了一場災難性的資格賽後，由前英超切爾西主帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）接掌兵符，最終透過歐洲國家聯賽附加賽連贏烏克蘭與波蘭，驚險取得世界盃門票。（圖／美聯社／達志影像）
瑞典VS突尼西亞傷兵情報與預計先發名單

傷兵名單

瑞典：後衛埃米爾·霍爾姆（Emil Holm）已在賽前退出國家隊。加布里埃爾·古德蒙松（Gabriel Gudmundsson）因感染嚴重病毒出戰成疑；維克托·林德洛夫（Victor Lindelof）與安東尼·埃蘭加（Anthony Elanga）等人已從輕微傷勢中恢復。

突尼西亞：全員健康，總教練拉穆奇預計將擁有完整的陣容可供調度。

預計先發陣容

瑞典（3-5-2）：諾德費爾特（Nordfeldt）；希恩（Hien）、林德洛夫（Lindelof）、拉格比爾克（Lagerbielke）；伯恩哈德松（Bernhardsson）、卡爾斯特倫（Karlstrom）、阿亞里（Ayari）、古德蒙松（Gudmundsson）；尼格倫（Nygren）；哲凱賴什（Gyokeres）、伊薩克（Isak）

突尼西亞（4-2-3-1）：沙馬赫（Chamakh）；瓦萊里（Valery）、雷基克（Rekik）、塔爾比（Talbi）、阿卜迪（Ali Abdi）；斯希里（Skhiri）、赫迪拉（Khedira）；阿舒里（Achouri）、漢尼拔（Hannibal）、加爾比（Gharbi）；沙瓦特（Chaouat）

▲瑞典擁有全歐洲最炙手可熱的雙箭頭——維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）與亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak，圖中者）。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典擁有全歐洲最炙手可熱的雙箭頭——維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）與亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak，圖中者）。（圖／美聯社／達志影像）
瑞典vs突尼西亞之戰焦點與結果預測

⚽本場比賽三大亮點

1. 頂級矛與盾的極端對決

這場比賽是典型的「矛盾大決戰」。瑞典在前英超切爾西主帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）改造下，進攻火力全開，擁有全歐洲最炙手可熱的雙箭頭——維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）與亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）。然而，突尼西亞在資格賽中創下了「9場比賽零失球」的恐怖歷史紀錄。究竟是北歐巨砲能轟開防線，還是北非鐵壁能笑到最後，將是最大看點。

2. 瑞典氣勢正好　突尼西亞近況不佳

瑞典在歷經預選賽墊底的災難後，驚險透過附加賽復活，全隊正處於觸底反彈的上升期。反觀突尼西亞，雖然資格賽戰績輝煌，但近期在非洲國家盃與熱身賽連續輸給馬里、奧地利與比利時，狀態出現嚴重下滑。兩隊氣勢的此消彼長，將嚴重影響場上的臨場發揮。

3. 英超中場核心的正面交鋒

中場的控制權將決定本場比賽的走勢。突尼西亞預計將迎回在英超伯恩利表現亮眼的核心中場漢尼拔·梅布里（Hannibal Mejbri），他將與老將赫迪拉共同坐鎮中路；而瑞典則由卡爾斯特倫（Jesper Karlström）與天才新星貝里瓦爾（Lucas Bergvall）領銜。兩隊英超級別的中場對抗，將是戰術博弈的核心。

⚽賽果預測

📌預測比分：瑞典 2：0 突尼西亞

專家分析：雖然突尼西亞擁有引以為傲的資格賽「零失球」紀錄，但他們近期在面對歐洲一線強隊（如比利時、奧地利）時，防線已經暴露出明顯的疲態與漏洞。瑞典隊在波特的調教下，球風更加靈活多變，且哲凱賴什與伊薩克的鋒線組合具備極強的個人撕裂能力。預計瑞典將在下半場突破突尼西亞的鐵桶陣，以兩球優勢無驚險帶走世界盃首勝。

▲突尼西亞迎回在英超伯恩利表現亮眼的核心中場漢尼拔·梅布里（Hannibal Mejbri）。（圖／美聯社／達志影像）
▲突尼西亞迎回在英超伯恩利表現亮眼的核心中場漢尼拔·梅布里（Hannibal Mejbri）。（圖／美聯社／達志影像）
2026世界盃瑞典國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡
門將 雅各布·維德爾·澤特斯特倫 Jacob Widell Zetterström 德比郡 27
門將 維克托·約翰松 Viktor Johansson 斯托克城 27
門將 克里斯托弗·諾德費爾特 Kristoffer Nordfeldt AIK蘇納 36
後衛 古斯塔夫·拉格比爾克 Gustaf Lagerbielke 屯特 26
後衛 維克托·林德洛夫 Victor Lindelöf 曼聯 31
後衛 伊薩克·希恩 Isak Hien 亞特蘭大 27
後衛 加布里埃爾·古德蒙松 Gabriel Gudmundsson 里爾 27
後衛 丹尼爾·斯文松 Daniel Svensson 北西蘭 24
後衛 亞爾馬·埃克達爾 Hjalmar Ekdal 班利 27
後衛 卡爾·斯塔費爾特 Carl Starfelt 塞爾塔維戈 31
後衛 埃里克·史密斯 Eric Smith 聖保利 29
中場 赫爾曼·約翰松 Herman Johansson 米亞爾比 28
中場 盧卡斯·貝里瓦爾 Lucas Bergvall 熱刺 20
中場 肯·塞馬 Ken Sema 沃特福德 32
中場 耶斯佩爾·卡爾斯特倫 Jesper Karlström 烏迪內斯 30
中場 亞辛·阿亞里 Yasin Ayari 布萊頓 22
中場 馬蒂亞斯·斯萬貝里 Mattias Svanberg 沃爾夫斯堡 27
中場 貝斯福特·澤內利 Besfort Zeneli 艾夫斯堡 23
中場 埃利奧特·斯特勞德 Elliot Stroud 米亞爾比 23
中場 塔哈·阿里 Taha Ali 馬爾默 27
前鋒 亞歷山大·伊薩克 Alexander Isak 紐卡索聯 26
前鋒 本傑明·尼格倫 Benjamin Nygren 諾斯蘭 24
前鋒 安東尼·埃蘭加 Anthony Elanga 諾丁漢森林 24
前鋒 維克托·哲凱賴什 Viktor Gyökeres 體育CP 28
前鋒 亞歷山大·伯恩哈德松 Alexander Bernhardsson 霍爾斯坦基爾 27
前鋒 古斯塔夫·尼爾松 Gustaf Nilsson 布魯日 29

▲瑞典本屆賽會由卡爾斯特倫（Jesper Karlström）與天才新星貝里瓦爾（Lucas Bergvall）領銜。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典本屆賽會由卡爾斯特倫（Jesper Karlström）與天才新星貝里瓦爾（Lucas Bergvall）領銜。（圖／美聯社／達志影像）

 2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單 

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡
門將 穆希卜·沙馬赫 Mouhib Chamakh 突尼斯非洲人 24
門將 艾門·達門 Aymen Dahmen 斯法克斯 29
門將 薩布里·本·哈桑 Sabri Ben Hessen 斯法克斯 30
後衛 阿里·阿卜迪 Ali Abdi 尼斯 32
後衛 蒙塔薩爾·塔爾比 Montassar Talbi 洛里昂 28
後衛 奧馬爾·雷基克 Omar Rekik 自由球員 24
後衛 阿德姆·阿魯斯 Adem Arous 突尼斯希望 21
後衛 迪蘭·布隆 Dylan Bronn 薩勒尼塔納 30
後衛 揚·瓦萊里 Yan Valery 謝周三 27
後衛 穆罕默德·阿敏·本·哈米達 Mohamed Amine Ben Hamida 突尼斯希望 30
後衛 穆塔茲·內法蒂 Moutaz Neffati 突尼斯希望 21
後衛 拉伊德·希哈維 Raed Chikhaoui 艾托爾體育 22
中場 埃利亞斯·阿舒里 Elias Achouri 哥本哈根 27
中場 漢尼拔·梅布里 Hannibal Mejbri 班利 23
中場 莫塔達·本·瓦內斯 Mortadha Ben Ouanes 卡森柏沙 31
中場 拉尼·赫迪拉 Rani Khedira 柏林聯 32
中場 穆罕默德·哈吉·馬哈茂德 Mohamed Hadj Mahmoud 盧加諾 26
中場 埃利斯·斯希里 Ellyes Skhiri 法蘭克福 31
中場 阿尼斯·斯利曼 Anis Slimane 謝菲爾德聯 25
前鋒 埃利亞斯·薩阿德 Elias Saad 聖保利 26
前鋒 哈澤姆·馬斯圖里 Hazem Mastouri 莫納斯提爾 28
前鋒 伊斯梅爾·加爾比 Ismaël Gharbi 巴黎聖日耳曼 22
前鋒 哈利勒·阿亞里 Khalil Ayari 突尼斯希望 21
前鋒 拉揚·埃盧米 Rayan Elloumi 斯法克斯 18
前鋒 菲拉斯·沙瓦特 Firas Chaouat 麥地那 30
前鋒 塞巴斯蒂安·圖內克蒂 Sebastian Tounekti 海格松 23
▲突尼斯希望是非洲歷史最輝煌的俱樂部之一，共獲得34座突尼西亞聯賽冠軍、16座突尼西亞盃冠軍，以及4座非洲冠軍聯賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲突尼斯希望是非洲歷史最輝煌的俱樂部之一，共獲得34座突尼西亞聯賽冠軍、16座突尼西亞盃冠軍，以及4座非洲冠軍聯賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃F組賽程表

日期 對戰組合 比賽地點
2026年6月15日（一） 荷蘭 vs 日本 達拉斯體育場（Dallas Stadium）
2026年6月15日（一） 瑞典 vs 突尼西亞 蒙特雷體育場（Estadio Monterrey）
2026年6月21日（日） 荷蘭 vs 瑞典 休士頓體育場（Houston Stadium）
2026年6月21日（日） 突尼西亞 vs 日本 蒙特雷體育場（Estadio Monterrey）
2026年6月26日（五） 日本 vs 瑞典 達拉斯體育場（Dallas Stadium）
2026年6月26日（五） 突尼西亞 vs 荷蘭 堪薩斯城體育場（Kansas City Stadium）
台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）
▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...