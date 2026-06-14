2026年FIFA世界盃F組首輪賽事即將點燃戰火，由「北歐海盜」瑞典迎戰「北非雄鷹」突尼西亞。兩隊被分在競爭激烈的「死亡之組」F組（同組競爭者還包含荷蘭與日本），這場對決將是雙方爭取晉級16強淘汰賽的關鍵戰役。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組強強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/15瑞典VS突尼西亞基本資訊
📍瑞典vs突尼西亞戰力戰力分析
📍瑞典vs突尼西亞預計先發名單與傷兵名單
📍瑞典vs突尼西亞之戰焦點與結果預測
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
📍2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單
📍2026世界盃F組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/15瑞典VS突尼西亞
對戰組合：瑞典vs突尼西亞
開踢時間：台灣時間2026年6月15日上午10點
比賽場地：墨西哥瓜達盧佩蒙特雷體育場（Estadio Monterrey）
主裁判：亞埃爾·法爾孔·佩雷斯（Yael Falcon Perez，阿根廷）
轉播資訊：台灣地區球迷可透過相關授權轉播平台收看。
瑞典VS突尼西亞焦點戰力分析
瑞典：波特(Potter)領軍的重生之戰
瑞典在經歷了一場災難性的資格賽後，由前英超切爾西主帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）接掌兵符，最終透過歐洲國家聯賽附加賽連贏烏克蘭與波蘭，驚險取得世界盃門票。波特為球隊注入了全新的戰術體系，前場將由效力於兵工廠的維克托·哲凱賴什（Viktor Gyokeres）與紐卡索聯的亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）組成極具威脅的雙箭頭。雖然近期熱身賽表現起伏，但面對同組強敵，這場首戰對瑞典而言是非贏不可。
突尼西亞：防守至上的北非雄鷹
這將是突尼西亞第7度踏上世界盃舞台。在總教練薩布里·拉穆奇（Sabri Lamouchi）的帶領下，球隊以資格賽「零失球」的完美防守紀錄締造歷史。儘管在近期的非洲國家盃中於PK大戰敗給馬里，熱身賽也接連不敵奧地利與比利時，但突尼西亞嚴密的防守陣型仍將為瑞典帶來極大考驗。若他們能在此役有效限制瑞典雙前鋒並搶下積分，將有望挑戰隊史首次晉級淘汰賽的紀錄。
瑞典VS突尼西亞傷兵情報與預計先發名單
傷兵名單
瑞典：後衛埃米爾·霍爾姆（Emil Holm）已在賽前退出國家隊。加布里埃爾·古德蒙松（Gabriel Gudmundsson）因感染嚴重病毒出戰成疑；維克托·林德洛夫（Victor Lindelof）與安東尼·埃蘭加（Anthony Elanga）等人已從輕微傷勢中恢復。
突尼西亞：全員健康，總教練拉穆奇預計將擁有完整的陣容可供調度。
預計先發陣容
瑞典（3-5-2）：諾德費爾特（Nordfeldt）；希恩（Hien）、林德洛夫（Lindelof）、拉格比爾克（Lagerbielke）；伯恩哈德松（Bernhardsson）、卡爾斯特倫（Karlstrom）、阿亞里（Ayari）、古德蒙松（Gudmundsson）；尼格倫（Nygren）；哲凱賴什（Gyokeres）、伊薩克（Isak）
突尼西亞（4-2-3-1）：沙馬赫（Chamakh）；瓦萊里（Valery）、雷基克（Rekik）、塔爾比（Talbi）、阿卜迪（Ali Abdi）；斯希里（Skhiri）、赫迪拉（Khedira）；阿舒里（Achouri）、漢尼拔（Hannibal）、加爾比（Gharbi）；沙瓦特（Chaouat）
瑞典vs突尼西亞之戰焦點與結果預測
⚽本場比賽三大亮點
1. 頂級矛與盾的極端對決
這場比賽是典型的「矛盾大決戰」。瑞典在前英超切爾西主帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）改造下，進攻火力全開，擁有全歐洲最炙手可熱的雙箭頭——維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）與亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）。然而，突尼西亞在資格賽中創下了「9場比賽零失球」的恐怖歷史紀錄。究竟是北歐巨砲能轟開防線，還是北非鐵壁能笑到最後，將是最大看點。
2. 瑞典氣勢正好 突尼西亞近況不佳
瑞典在歷經預選賽墊底的災難後，驚險透過附加賽復活，全隊正處於觸底反彈的上升期。反觀突尼西亞，雖然資格賽戰績輝煌，但近期在非洲國家盃與熱身賽連續輸給馬里、奧地利與比利時，狀態出現嚴重下滑。兩隊氣勢的此消彼長，將嚴重影響場上的臨場發揮。
3. 英超中場核心的正面交鋒
中場的控制權將決定本場比賽的走勢。突尼西亞預計將迎回在英超伯恩利表現亮眼的核心中場漢尼拔·梅布里（Hannibal Mejbri），他將與老將赫迪拉共同坐鎮中路；而瑞典則由卡爾斯特倫（Jesper Karlström）與天才新星貝里瓦爾（Lucas Bergvall）領銜。兩隊英超級別的中場對抗，將是戰術博弈的核心。
⚽賽果預測
📌預測比分：瑞典 2：0 突尼西亞
專家分析：雖然突尼西亞擁有引以為傲的資格賽「零失球」紀錄，但他們近期在面對歐洲一線強隊（如比利時、奧地利）時，防線已經暴露出明顯的疲態與漏洞。瑞典隊在波特的調教下，球風更加靈活多變，且哲凱賴什與伊薩克的鋒線組合具備極強的個人撕裂能力。預計瑞典將在下半場突破突尼西亞的鐵桶陣，以兩球優勢無驚險帶走世界盃首勝。
2026世界盃瑞典國家隊球員名單
2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單
2026世界盃F組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/15瑞典VS突尼西亞基本資訊
📍瑞典vs突尼西亞戰力戰力分析
📍瑞典vs突尼西亞預計先發名單與傷兵名單
📍瑞典vs突尼西亞之戰焦點與結果預測
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
📍2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單
📍2026世界盃F組賽程表
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對戰組合：瑞典vs突尼西亞
開踢時間：台灣時間2026年6月15日上午10點
比賽場地：墨西哥瓜達盧佩蒙特雷體育場（Estadio Monterrey）
主裁判：亞埃爾·法爾孔·佩雷斯（Yael Falcon Perez，阿根廷）
轉播資訊：台灣地區球迷可透過相關授權轉播平台收看。
瑞典VS突尼西亞焦點戰力分析
瑞典：波特(Potter)領軍的重生之戰
瑞典在經歷了一場災難性的資格賽後，由前英超切爾西主帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）接掌兵符，最終透過歐洲國家聯賽附加賽連贏烏克蘭與波蘭，驚險取得世界盃門票。波特為球隊注入了全新的戰術體系，前場將由效力於兵工廠的維克托·哲凱賴什（Viktor Gyokeres）與紐卡索聯的亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）組成極具威脅的雙箭頭。雖然近期熱身賽表現起伏，但面對同組強敵，這場首戰對瑞典而言是非贏不可。
突尼西亞：防守至上的北非雄鷹
這將是突尼西亞第7度踏上世界盃舞台。在總教練薩布里·拉穆奇（Sabri Lamouchi）的帶領下，球隊以資格賽「零失球」的完美防守紀錄締造歷史。儘管在近期的非洲國家盃中於PK大戰敗給馬里，熱身賽也接連不敵奧地利與比利時，但突尼西亞嚴密的防守陣型仍將為瑞典帶來極大考驗。若他們能在此役有效限制瑞典雙前鋒並搶下積分，將有望挑戰隊史首次晉級淘汰賽的紀錄。
傷兵名單
瑞典：後衛埃米爾·霍爾姆（Emil Holm）已在賽前退出國家隊。加布里埃爾·古德蒙松（Gabriel Gudmundsson）因感染嚴重病毒出戰成疑；維克托·林德洛夫（Victor Lindelof）與安東尼·埃蘭加（Anthony Elanga）等人已從輕微傷勢中恢復。
突尼西亞：全員健康，總教練拉穆奇預計將擁有完整的陣容可供調度。
預計先發陣容
瑞典（3-5-2）：諾德費爾特（Nordfeldt）；希恩（Hien）、林德洛夫（Lindelof）、拉格比爾克（Lagerbielke）；伯恩哈德松（Bernhardsson）、卡爾斯特倫（Karlstrom）、阿亞里（Ayari）、古德蒙松（Gudmundsson）；尼格倫（Nygren）；哲凱賴什（Gyokeres）、伊薩克（Isak）
突尼西亞（4-2-3-1）：沙馬赫（Chamakh）；瓦萊里（Valery）、雷基克（Rekik）、塔爾比（Talbi）、阿卜迪（Ali Abdi）；斯希里（Skhiri）、赫迪拉（Khedira）；阿舒里（Achouri）、漢尼拔（Hannibal）、加爾比（Gharbi）；沙瓦特（Chaouat）
⚽本場比賽三大亮點
1. 頂級矛與盾的極端對決
這場比賽是典型的「矛盾大決戰」。瑞典在前英超切爾西主帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）改造下，進攻火力全開，擁有全歐洲最炙手可熱的雙箭頭——維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）與亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）。然而，突尼西亞在資格賽中創下了「9場比賽零失球」的恐怖歷史紀錄。究竟是北歐巨砲能轟開防線，還是北非鐵壁能笑到最後，將是最大看點。
2. 瑞典氣勢正好 突尼西亞近況不佳
瑞典在歷經預選賽墊底的災難後，驚險透過附加賽復活，全隊正處於觸底反彈的上升期。反觀突尼西亞，雖然資格賽戰績輝煌，但近期在非洲國家盃與熱身賽連續輸給馬里、奧地利與比利時，狀態出現嚴重下滑。兩隊氣勢的此消彼長，將嚴重影響場上的臨場發揮。
3. 英超中場核心的正面交鋒
中場的控制權將決定本場比賽的走勢。突尼西亞預計將迎回在英超伯恩利表現亮眼的核心中場漢尼拔·梅布里（Hannibal Mejbri），他將與老將赫迪拉共同坐鎮中路；而瑞典則由卡爾斯特倫（Jesper Karlström）與天才新星貝里瓦爾（Lucas Bergvall）領銜。兩隊英超級別的中場對抗，將是戰術博弈的核心。
⚽賽果預測
📌預測比分：瑞典 2：0 突尼西亞
專家分析：雖然突尼西亞擁有引以為傲的資格賽「零失球」紀錄，但他們近期在面對歐洲一線強隊（如比利時、奧地利）時，防線已經暴露出明顯的疲態與漏洞。瑞典隊在波特的調教下，球風更加靈活多變，且哲凱賴什與伊薩克的鋒線組合具備極強的個人撕裂能力。預計瑞典將在下半場突破突尼西亞的鐵桶陣，以兩球優勢無驚險帶走世界盃首勝。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|雅各布·維德爾·澤特斯特倫
|Jacob Widell Zetterström
|德比郡
|27
|門將
|維克托·約翰松
|Viktor Johansson
|斯托克城
|27
|門將
|克里斯托弗·諾德費爾特
|Kristoffer Nordfeldt
|AIK蘇納
|36
|後衛
|古斯塔夫·拉格比爾克
|Gustaf Lagerbielke
|屯特
|26
|後衛
|維克托·林德洛夫
|Victor Lindelöf
|曼聯
|31
|後衛
|伊薩克·希恩
|Isak Hien
|亞特蘭大
|27
|後衛
|加布里埃爾·古德蒙松
|Gabriel Gudmundsson
|里爾
|27
|後衛
|丹尼爾·斯文松
|Daniel Svensson
|北西蘭
|24
|後衛
|亞爾馬·埃克達爾
|Hjalmar Ekdal
|班利
|27
|後衛
|卡爾·斯塔費爾特
|Carl Starfelt
|塞爾塔維戈
|31
|後衛
|埃里克·史密斯
|Eric Smith
|聖保利
|29
|中場
|赫爾曼·約翰松
|Herman Johansson
|米亞爾比
|28
|中場
|盧卡斯·貝里瓦爾
|Lucas Bergvall
|熱刺
|20
|中場
|肯·塞馬
|Ken Sema
|沃特福德
|32
|中場
|耶斯佩爾·卡爾斯特倫
|Jesper Karlström
|烏迪內斯
|30
|中場
|亞辛·阿亞里
|Yasin Ayari
|布萊頓
|22
|中場
|馬蒂亞斯·斯萬貝里
|Mattias Svanberg
|沃爾夫斯堡
|27
|中場
|貝斯福特·澤內利
|Besfort Zeneli
|艾夫斯堡
|23
|中場
|埃利奧特·斯特勞德
|Elliot Stroud
|米亞爾比
|23
|中場
|塔哈·阿里
|Taha Ali
|馬爾默
|27
|前鋒
|亞歷山大·伊薩克
|Alexander Isak
|紐卡索聯
|26
|前鋒
|本傑明·尼格倫
|Benjamin Nygren
|諾斯蘭
|24
|前鋒
|安東尼·埃蘭加
|Anthony Elanga
|諾丁漢森林
|24
|前鋒
|維克托·哲凱賴什
|Viktor Gyökeres
|體育CP
|28
|前鋒
|亞歷山大·伯恩哈德松
|Alexander Bernhardsson
|霍爾斯坦基爾
|27
|前鋒
|古斯塔夫·尼爾松
|Gustaf Nilsson
|布魯日
|29
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|穆希卜·沙馬赫
|Mouhib Chamakh
|突尼斯非洲人
|24
|門將
|艾門·達門
|Aymen Dahmen
|斯法克斯
|29
|門將
|薩布里·本·哈桑
|Sabri Ben Hessen
|斯法克斯
|30
|後衛
|阿里·阿卜迪
|Ali Abdi
|尼斯
|32
|後衛
|蒙塔薩爾·塔爾比
|Montassar Talbi
|洛里昂
|28
|後衛
|奧馬爾·雷基克
|Omar Rekik
|自由球員
|24
|後衛
|阿德姆·阿魯斯
|Adem Arous
|突尼斯希望
|21
|後衛
|迪蘭·布隆
|Dylan Bronn
|薩勒尼塔納
|30
|後衛
|揚·瓦萊里
|Yan Valery
|謝周三
|27
|後衛
|穆罕默德·阿敏·本·哈米達
|Mohamed Amine Ben Hamida
|突尼斯希望
|30
|後衛
|穆塔茲·內法蒂
|Moutaz Neffati
|突尼斯希望
|21
|後衛
|拉伊德·希哈維
|Raed Chikhaoui
|艾托爾體育
|22
|中場
|埃利亞斯·阿舒里
|Elias Achouri
|哥本哈根
|27
|中場
|漢尼拔·梅布里
|Hannibal Mejbri
|班利
|23
|中場
|莫塔達·本·瓦內斯
|Mortadha Ben Ouanes
|卡森柏沙
|31
|中場
|拉尼·赫迪拉
|Rani Khedira
|柏林聯
|32
|中場
|穆罕默德·哈吉·馬哈茂德
|Mohamed Hadj Mahmoud
|盧加諾
|26
|中場
|埃利斯·斯希里
|Ellyes Skhiri
|法蘭克福
|31
|中場
|阿尼斯·斯利曼
|Anis Slimane
|謝菲爾德聯
|25
|前鋒
|埃利亞斯·薩阿德
|Elias Saad
|聖保利
|26
|前鋒
|哈澤姆·馬斯圖里
|Hazem Mastouri
|莫納斯提爾
|28
|前鋒
|伊斯梅爾·加爾比
|Ismaël Gharbi
|巴黎聖日耳曼
|22
|前鋒
|哈利勒·阿亞里
|Khalil Ayari
|突尼斯希望
|21
|前鋒
|拉揚·埃盧米
|Rayan Elloumi
|斯法克斯
|18
|前鋒
|菲拉斯·沙瓦特
|Firas Chaouat
|麥地那
|30
|前鋒
|塞巴斯蒂安·圖內克蒂
|Sebastian Tounekti
|海格松
|23
|日期
|對戰組合
|比賽地點
|2026年6月15日（一）
|荷蘭 vs 日本
|達拉斯體育場（Dallas Stadium）
|2026年6月15日（一）
|瑞典 vs 突尼西亞
|蒙特雷體育場（Estadio Monterrey）
|2026年6月21日（日）
|荷蘭 vs 瑞典
|休士頓體育場（Houston Stadium）
|2026年6月21日（日）
|突尼西亞 vs 日本
|蒙特雷體育場（Estadio Monterrey）
|2026年6月26日（五）
|日本 vs 瑞典
|達拉斯體育場（Dallas Stadium）
|2026年6月26日（五）
|突尼西亞 vs 荷蘭
|堪薩斯城體育場（Kansas City Stadium）
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
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