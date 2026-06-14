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以〈妳把我灌醉〉等經典歌曲走紅的歌手黃大煒，今（14）日由代理律師證實離世消息，享壽61歲，與他交情深厚的「偶像劇教母」柴智屏得知噩耗後，稍早也透過IG發文哀悼，感嘆「人生無常」，字句間滿是不捨。黃大煒兩週前透過律師發表聲明移居夏威夷，沒想到才過不久，就傳出他離世的消息，根據了解，身後事將由兩位姊姊處理，而他的健康狀況早就有警訊，4年前就因心衰竭緊急送醫，近年則長時間陪伴罹患胃癌的靈魂伴侶兼經紀人Vicky抗病。得知好友黃大煒離世後，柴智屏在社群曬出一年前合照悼念，寫下「人生無常。」她感性表示，捨不得一位好朋友離開，「你的才情與搖滾的靈魂，永遠在我們的心裡，願靈魂安息。」柴智屏分享，照片是去年在澎湖工作時所拍下，當時黃大煒特地前往探班兼替她慶生，畫面中的他笑容燦爛、神采奕奕，如今卻成為珍貴回憶，令人不勝唏噓；除了追憶好友，她也特別向Vicky喊話，希望對方能保重身體、節哀順變。