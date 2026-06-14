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▲武士軍刀武士藍陀螺，整體造型採用深藍色的高質感金屬塗裝，並搭配閃耀的銀白色攻擊刃。（圖／取自Ｘ）

▲武士軍刀武士藍5-60K金屬塗裝限定版，特別搭配了平衡型的Bit配件。（圖／取自Ｘ）

2026世界盃足球賽熱血開踢，亞洲強權日本首場將迎戰荷蘭，日本足球代表隊也與超人氣競技玩具的跨界合作，推出「戰鬥陀螺 X 武士軍刀武士藍5-60K金屬塗裝限定版」，結合日本國家隊經典配色與熱血競技精神的限定陀螺，不僅在外觀上採用了極具質感的金屬塗裝，更在整體性能上進行了全面升級，一開賣便成功吸引了廣大陀螺玩家與運動迷的目光，成為近期市場上最搶手的熱門焦點。這款備受矚目的戰鬥陀螺 X 武士軍刀武士藍5-60K金屬塗裝限定版，2026年6月13日正式上市發售，官方定價為2500日圓（約新臺幣493元），本次聯名企劃最大的亮點，莫過於將日本國家足球隊極具代表性的 SAMURAI BLUE 精神完美融入玩具設計之中。外觀設計方面，武士軍刀武士藍5-60K金屬塗裝限定版展現了極高的工藝水準與視覺張力，整體造型採用深藍色的高質感金屬塗裝，並搭配閃耀的銀白色攻擊刃，營造出極強的視覺衝擊力，重現日本國家隊的經典藍色，也讓這款限定商品成為近年Beyblade聯名系列中最具辨識度與設計美感的一款傑作。除了令人驚豔的外型，這款限定版陀螺在競技性能上也進行了全面性的強化與升級，武士軍刀5-60K的Blade結構具備了優異的爆發力與連段壓制能力，能夠在對戰瞬間對敵人打出高額傷害。同時，它還能透過細碎的連續攻擊來壓迫對手的節奏，呼應足球賽場上瞬息萬變且激烈的攻防節奏。強大攻擊火力之外，武士軍刀武士藍5-60K金屬塗裝限定版兼顧對戰過程中的整體穩定性，該款陀螺特別搭配了平衡型的Bit配件，使整體結構在攻擊與防禦兩端都能展現出高度的穩定表現。隨著2026世界盃足球賽熱度提升，日本足球代表隊的相關話題持續發酵，這次戰鬥陀螺 X 武士軍刀武士藍5-60K金屬塗裝限定版的推出，被視為一次將運動IP與玩具市場成功結合的策略佈局，勢必將成為2026年夏季Beyblade X市場上最受歡迎的人氣黑馬。