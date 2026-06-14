國安局為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據《國家情報工作法》規定，並參考美國、英國、以色列等國情報機關做法，國安局今（14）日宣布建置完成「中國民眾聯繫窗口」，便利中國民眾主動聯繫及提供情資，期達到拓展多元情訊來源目的。對此，民進黨立法委員陳冠廷肯定表示，在資訊戰、認知作戰與灰色地帶衝突日益頻繁的環境下，建立更多合法、安全且多元的資訊來源，本就是現代情報工作的基本原則。
陳冠廷指出，情報工作並非僅依賴公開資訊蒐集（OSINT），各國情報機構長期以來都透過不同管道接觸知情人士、內部人士或願意提供資訊者，以掌握決策動向、安全風險及潛在威脅。國安局建立中國民眾聯繫窗口，提供安全聯繫方式與相關保護措施，正是擴大資訊來源的具體作法之一。
陳冠廷表示，類似作法在國際間並不罕見。美國中央情報局（CIA）近年甚至直接透過公開社群媒體、影片及網路平台，以中文向中國官員及軍方人士喊話，鼓勵其透過安全管道提供資訊。2025年，CIA曾發布兩部中文招募影片，公開呼籲中國政府內部人士與美方接觸；今年2月更進一步推出以中國軍方人士為對象的中文宣傳影片，試圖接觸解放軍體系內部知情者。美方公開表示，希望透過更多元方式接觸可能掌握重要資訊的人員。
中國持續軍事擴張 綠委：台灣必須持續提升情報蒐集、分析能力
陳冠廷指出，情報工作的價值從來不在於聯繫人數的多寡，而在於是否能取得關鍵資訊。即使只有少數有效線索，經過專業交叉比對與分析後，也可能對國家安全判斷產生重要價值。他表示，近年來包括美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等「五眼聯盟」情報機構，也持續透過公開宣導方式提醒民眾注意外國情報機關的接觸與滲透手法，顯示現代情報工作已不再只是封閉運作，而是逐步結合公開宣導與全民安全意識。
陳冠廷強調，面對中國持續擴張的軍事、網路與資訊活動，台灣必須持續提升情報蒐集與分析能力。只要依法辦理、兼顧資訊提供者安全與人權保障，任何有助於強化國家安全的合法資訊管道，都值得持續精進與完善。
陳冠廷表示，國安工作的核心不只是防範威脅，更是提升對風險的掌握能力。資訊來源愈多元，國家對情勢的判斷就愈完整，也愈有能力提前因應各種挑戰。
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陳冠廷表示，類似作法在國際間並不罕見。美國中央情報局（CIA）近年甚至直接透過公開社群媒體、影片及網路平台，以中文向中國官員及軍方人士喊話，鼓勵其透過安全管道提供資訊。2025年，CIA曾發布兩部中文招募影片，公開呼籲中國政府內部人士與美方接觸；今年2月更進一步推出以中國軍方人士為對象的中文宣傳影片，試圖接觸解放軍體系內部知情者。美方公開表示，希望透過更多元方式接觸可能掌握重要資訊的人員。
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陳冠廷指出，情報工作的價值從來不在於聯繫人數的多寡，而在於是否能取得關鍵資訊。即使只有少數有效線索，經過專業交叉比對與分析後，也可能對國家安全判斷產生重要價值。他表示，近年來包括美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等「五眼聯盟」情報機構，也持續透過公開宣導方式提醒民眾注意外國情報機關的接觸與滲透手法，顯示現代情報工作已不再只是封閉運作，而是逐步結合公開宣導與全民安全意識。
陳冠廷強調，面對中國持續擴張的軍事、網路與資訊活動，台灣必須持續提升情報蒐集與分析能力。只要依法辦理、兼顧資訊提供者安全與人權保障，任何有助於強化國家安全的合法資訊管道，都值得持續精進與完善。
陳冠廷表示，國安工作的核心不只是防範威脅，更是提升對風險的掌握能力。資訊來源愈多元，國家對情勢的判斷就愈完整，也愈有能力提前因應各種挑戰。