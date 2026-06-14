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宗教團體買2000隻鳥準備放生！積陰德反成造業障

▲放生的2000隻鳥包括了黑領椋鳥、白尾八哥等極具攻擊性的外來種，以及珠頸斑鳩、白頭翁等台灣本土原生種鳥類。（圖／新北動保處）

▲王姓負責人辯稱，舉辦放生活動是為了展現慈悲心、累積善業並幫信眾消災解厄，而這些鳥類大多是直接從傳統鳥店整批購買而來。（圖／新北動保處）

買鳥錢轉捐救援團體才是真功德！動保處：放生並不會護生

以為是放生積陰德，但其實是在危害生命！新北市政府動物保護防疫處日前接獲民眾檢舉，有宗教放生團體借用中和區某寺廟舉辦大型宗教放生活動，動保處獲報後立即派員突擊稽查，當場攔截即將放生的2千多隻鳥，其中甚至包含超凶狠的外來種八哥，因此當場依法開罰15萬。據動保處公開的現場照片與調查資料顯示，這次由宗教團體「淨○○會」所舉辦的放生功德會中，現場準備放生的鳥類總數竟然逼近 2000 隻。其中包括了黑領椋鳥、白尾八哥等極具攻擊性的外來種，以及珠頸斑鳩、白頭翁等台灣本土原生種鳥類。王姓負責人辯稱，舉辦放生活動是為了展現慈悲心、累積善業並幫信眾消災解厄，而這些鳥類大多是直接從傳統鳥店整批購買而來。動保處當場解釋，這種行為非但無法真正幫助動物，反而在製造更嚴重的社會與生態問題。首先，像是珠頸斑鳩與白頭翁等原生種野鳥，市面上的來源多涉及非法獵捕，購買牠們等同於變相鼓勵盜獵產業鏈，更已直接違反了《野生動物保育法》第 17 條第 1 項的規定。而宗教團體放生前對該批鳥類具有事實上管領力，放生後即任其離去而不再提供飼養、照護、收容或合法處置，亦非交送動物收容處所或主管機關指定場所，已屬動保法第5條第3項所稱棄養行為，因此動保處依《動物保護法》第29條規定，棄養動物最高可處新臺幣15萬元罰鍰其次，將黑領椋鳥、白尾八哥等強勢外來種野放，會嚴重與本土原生鳥類競爭棲地及食物資源，進一步壓縮台灣本土物種的生存空間，對脆弱的在地生態環境造成難以挽回的劇烈衝擊。動保處更進一步說明，。民眾對於放生行為常缺乏物種辨識及生態保育觀念，任意放生不僅無法累積福德，反而造業障，更可能涉及違法棄養及破壞生態環境。如果民眾真的想要行善積德、落實慈悲，最好的方式是將原本用來購買放生動物的費用，轉而直接支持野生動物救援、醫療及保育相關的專業民間團體。用實際行動守護生命、維護大自然原本的平衡，才是真正兼具智慧與慈悲的落實護生之道。