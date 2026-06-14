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國民黨主席鄭麗文率團訪美，傳出在與美國國務院官員會晤時，美方僅派出科室級官員接待。對此，前立委賴坤成今（14）日在臉書發文直言，同樣是在野黨訪美，35年前美國政府接待民進黨助理團（在野黨國會黨團幕僚長）的層級，就比現在的國民黨主席還要高。他回憶1990年夏天擔任民進黨團助理訪美團團長，當時民進黨在立法院僅有23席，但美國政府將這群年輕助理定位為「有未來潛力」的重要幕僚，不僅由「中國、蒙古科」科長親自安排緊湊行程，更由總統首席中文翻譯全程陪同，甚至在國務院上課時，還有「副助理國務卿」等級的高官特地進來親切打招呼，足見美方當時的重視程度。賴坤成揭密當年的訪問細節，訪美團成員包括現任兆豐銀行總經理黃永貞、永豐證券副總經理聶廷ㄧ、律師事務所資深合夥人凃榆政等人，大家都是第一次出國，在緊湊的華府拜會後，行程也安排美東與加拿大旅遊。他幽默說到，第一站到大西洋城時，當晚團費就被他這個團長輸光了，一群人只能靠著團員堅持不加碼下注而僅存的100元美金，到加油站超市買麵包分食、配白開水果腹。直到抵達紐約，與當時仍在黑名單上的陳唐山、張燦鍙等台灣同鄉相見，鄉親們熱情招待大餐與吃到飽的螃蟹，才解救了這群啃了好幾天黑麵包的年輕助理。這次國民黨的訪美風波，賴坤成直指美國對台灣政界人士來訪的接待有其嚴謹邏輯，鄭麗文這次大張旗鼓前往美國，行前就不知天高地厚地放話要見川普、要談改變第一島鏈戰略地位，更頻頻與紅統接觸，不斷強調鄭習會捧高了自己的份量，宣稱可以調節中美兩國、甚至可能參選2028總統大選，美國人看到她高亢、歇斯底里的演出，甚至拿自己跟川普類比，開口閉口都是要指導川普新的戰略地位，美方雖然不會公開羞辱。