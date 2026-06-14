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抓遊客亂丟垃圾竟逮到通緝毒販！菲律賓海岸巡防隊日前協助菲律賓移民局進行聯合執法行動，11日成功攔截一艘在海上亂丟垃圾的擱淺遊艇，執法人員登船後逮捕4名台灣籍男子，其中兩人竟因詐騙、販毒在台灣遭通緝。菲律賓海岸巡防隊近日發布聲明，3日在馬尼拉灣靠近巴賽城（Pasay）一帶發生擱淺事故，海岸防衛隊派遣海巡人員執行後續的海洋巡邏與密集監控時，目擊船上人員公然向海面不當棄置垃圾，涉嫌違反海洋環境保護法規。執法人員登艇進行執法檢查。由於船上發現4名外籍公民，海巡立即通報菲律賓移民局進行在菲居留身分進行全面查驗，由於初步發現遊艇上有外籍人士，海岸防衛隊通報菲律賓移民局（BI）查驗身分，得知有4人曾在菲律賓移民局留下不良紀錄，已被列為「不受歡迎外國人」。菲律賓海岸防衛隊11日聯合移民局探員再次登艇，將4人帶回移民局進一步訊問。這4名台灣籍人士隨後被正式全數移交給移民局，以利執行後續的司法審訊，並在生物特徵識別跨國移民警報計畫的架構下，完成嚴格的生物特徵識別比對與跨境犯罪身分建檔。中央社報導，在台菲共同打擊跨境犯罪合作的框架下，中華民國駐菲代表處進一步查出4人當中，有2人因詐騙及販毒遭台灣司法機關通緝。菲律賓移民局正在了解4人在菲律賓是否還涉及其他案件，如果沒有，將啟動遣送程序。此外，他們由於涉嫌違反海洋環境保護法規，也面臨菲律賓海岸防衛隊科處高額罰款。