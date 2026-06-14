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總統府日前公布29名監察院監委名單，將送至立法院行使人事同意權，對此國民黨表示尊重黨團自主，而台北市長蔣萬安卻主張廢除監院。立委林俊憲表示，前總統蔡英文連任後宣示推動修憲，立院在2020年9月成立修憲委員會，民進黨長年主張考監一起廢，回歸正常三權分立，因門檻高必須要有在野黨支持，若蔣萬安想廢監察院，「為什麼當年的蔣立委沒有一起贊成修憲案？反而跟著國民黨團一起阻擋？」對於蔣萬安主張廢除監察院，林俊憲表示，一向專注市政、好好做事的市長蔣萬安，最近突然開始對國政議題表態了。而且馬上就敢碰監察院廢除，自己是欽佩不已。也許是想從「殷瑋答」的陰霾中走出來，又或者是看到主席鄭麗文勢頭正旺，怕再不講話2028就無望了。無論動機是什麼，都非常勇敢。林俊憲表示，為什麼欽佩蔣萬安呢？因為這題的前因後果，自己不知道講過多少次了，而之前害廢考監修憲案送不出立法院的，當年的蔣立委不正是其中之一嗎？為了幫蔣市長回憶蔣立委的事蹟，就再說明一次，「畢竟當時我人也在現場，應該比殷瑋的平板還準確」。林俊憲說，小英總統連任後宣示要推動修憲，於是立法院在2020年9月就成立修憲委員會，其中有7案跟廢考監有關，且全都是民進黨立委提出。民進黨長年一致的主張，就是考監一起廢，回歸正常三權分立，而不是做一半，再搞出一個「四權分立」的憲政奇蹟。林俊憲提到，至於廢考監修憲案為什麼連公投這關都沒達成？那就要問當年包含蔣立委在內的在野黨立委們了。修憲提出後，至少要有4分之3立委出席，及出席立委4分之3決議，才能著手進行公投。上一屆民進黨團只有62人，修憲要出立法院，必須要有在野黨支持，蔣市長如果想廢監察院，為什麼當年的蔣立委沒有一起贊成修憲案？反而跟著國民黨團一起阻擋？「這個問題，恐怕殷瑋無法代你回答，真的得靠蔣市長自己了」。