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最新民調指出高雄民眾對國民黨主席鄭麗文的不滿意度58.4%，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆公開質問對手柯志恩：「妳支持一中嗎？妳的家人都在美國，卻要選高雄市長，高雄人沒辦法接受！」對此，柯志恩反擊，賴瑞隆的指控完全是瞎扯且不實的典型選舉抹黑。柯志恩澄清，所謂「資產在美國」純屬憑空捏造，歷年財產皆依法向監察院申報，資料公開透明、經得起檢驗，怒批賴瑞隆身為現任立委，卻為了選舉利益散布未經查證的謠言，以造謠取代監督，嚴重誤導社會視聽，無疑是在欺騙選民。柯志恩嚴正要求，賴瑞隆應該立即停止不實指控，並公開道歉。家人被拖入選戰，柯志恩憤怒譴責，這是最廉價、也最失格的操作，兒女自幼在台灣成長就學、依法服役，成年後憑自身能力赴海外發展，是無數台灣年輕人的共同軌跡，若以相同標準檢視，蔡英文前總統等民進黨高層的家人也在美國生活或工作，賴瑞隆卻選擇性攻擊，完全是雙重標準。對於一中立場，柯志恩重申依據《中華民國憲法》一貫且清楚，強調「我是台灣人，更是中華民國的國民」，呼籲對手停止政治口水，將心力放回高雄市政。