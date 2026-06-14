有超過95萬受益人愛戴，且具備超高市場討論度與人氣話題的主動式ETF主動統一台股增長（00981A），第二季配息確定每單位配發0.63元，將於下週二（16日）進行除息，明日為最後買進日。若以週五收盤價30.6元估算，單季配息殖利率約2.06%。
台股短線出現整理修正 反而是長線逢低布局好時機
統一投信投研團隊分析，4、5月連續大漲後，獲利了結賣壓及其他非基本面因素，使台股短線出現評價面修正。不過，在經濟成長及企業獲利仍強勁的背景下，股價整理至合理區間，反而是長線投資人逢低布局的佳機，惟須留意國際政經局勢或市場對美國聯準會利率預期干擾，可能使台股短線波動較大，建議利用定期定額或分批進場方式，參與台股長線牛市行情。
而00981A為季配息，保管銀行為彰化銀行。統一投信指出，若將配息帳戶設定為彰化銀行，可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。投資人若要變更ETF收益分配銀行，可直接透過統一投信官網（https://www.ezmoney.com.tw/ETF/Ebill/ProfitDistributionBankIndex）線上申請變更。
統一投信強調，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。
統一投信建議，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。
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統一投信投研團隊分析，4、5月連續大漲後，獲利了結賣壓及其他非基本面因素，使台股短線出現評價面修正。不過，在經濟成長及企業獲利仍強勁的背景下，股價整理至合理區間，反而是長線投資人逢低布局的佳機，惟須留意國際政經局勢或市場對美國聯準會利率預期干擾，可能使台股短線波動較大，建議利用定期定額或分批進場方式，參與台股長線牛市行情。
而00981A為季配息，保管銀行為彰化銀行。統一投信指出，若將配息帳戶設定為彰化銀行，可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。投資人若要變更ETF收益分配銀行，可直接透過統一投信官網（https://www.ezmoney.com.tw/ETF/Ebill/ProfitDistributionBankIndex）線上申請變更。
統一投信強調，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。
統一投信建議，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。