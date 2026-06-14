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「木頭姐」Cathie Wood旗下ARK Invest大舉加碼SpaceX。根據ARK最新交易紀錄，旗下多檔ETF合計買進約329萬股SpaceX股票，投入資金約4.43億美元，成為SpaceX掛牌後市場最受矚目的機構買盤之一。SpaceX周五以每股135美元完成IPO，成為史上最大規模IPO，掛牌首日股價收在160.95美元，上漲19.2%。ARK此次是透過專注私募股權投資的ARK Venture Fund提前卡位。為了集中火力投入SpaceX，ARK同日也大幅調節多檔科技股。交易資料顯示，ARK賣出約8萬股AMD，金額至少1300萬美元；另賣出約9.88萬股Roku、約6.74萬股百度，並調節特斯拉、Rocket Lab、CrowdStrike、Cloudflare等持股。從半導體、串流平台、自駕車到資安與雲端基礎建設，ARK幾乎同步降低多個成熟科技領域部位，將資金轉向太空產業。外媒報導指出，SpaceX上市前已成為ARK Venture Fund第一大持股，占基金淨資產比重約11.4%。ARK過去就已是馬斯克相關事業的長期支持者，不只重押特斯拉，也曾在SpaceX仍為私人公司時透過創投基金布局。ARK目前仍持有約330萬股特斯拉，市值約13.2億美元，且對特斯拉給出2029年2600美元的長期目標價。