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藝人徐熙娣（小S）今（14）日迎來47歲生日，多年好友阿雅特地在社群平台發出長達1811字的慶生文，不只細數兩人超過30年的姐妹情誼，也談到小S在姊姊徐熙媛（大S）離世後的狀態，心疼她一肩扛起一家責任，字字句句都讓網友看得鼻酸，直呼「看到哭了。」阿雅回憶，兩人從華岡藝校時期認識至今，見證彼此從少女時代一路走到現在，她形容小S一直是個古靈精怪、能讓身邊人開懷大笑的存在，也一路看著她從歌手、主持人，到成為三個女兒的媽媽，其中讓她印象最深刻的，是小S在月子中心照顧孩子的模樣，那也是她第一次深刻感受到好友的成熟與轉變。而阿雅也提到大S離開後，小S所承受的一切，在失去大S的那段時間裡，小S花了許多時間陪伴徐媽媽，努力接住母親失去女兒的悲傷，成為徐家最重要的支柱，阿雅感性寫下，失去摯愛的痛不會消失，但小S學會在「痛」與「活」之間找到平衡，繼續守護自己所愛的人。阿雅也透露，這群認識多年的姐妹至今仍保留著與大S的聊天紀錄及語音訊息，想念她的時候就會重新點開來聽，彷彿她從未真正離開。阿雅的生日祝福曝光後，也讓不少網友感動留言表示，「真正的姐妹情就是這樣」、「看完眼淚停不住」、「希望小S生日快樂，也希望徐家人都能慢慢好起來。」