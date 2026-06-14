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過去唱紅《你把我灌醉》、《讓每個人都心碎》等經典歌曲的知名音樂人黃大煒，上個月才剛發聲明離開台灣，移居夏威夷生活。不料，他的胞姊今（14）日委託律師發表聲明，證實他已在本月3日因胃癌過世，享壽61歲。黃大煒曾幫前北市副市長黃珊珊寫競選歌曲，兩人交情超過20年，黃珊珊對於黃大煒過世表達哀悼，願他安息。黃大煒1964年出生於香港，母親是西安事變發動者張學良的姪女張閭蘅，幼年隨家人移居美國夏威夷，在當地成長並就讀夏威夷大學，雖然主修的是旅館管理，但他年輕時深受搖滾樂影響，因此開始自學吉他與電子合成器，並組成樂團陸續在夏威夷、美國本土、日本及澳洲等地演出，逐步累積音樂實力。1980年代末期，黃大煒被發掘來台發展音樂事業，並陸續推出專輯《David黃》、《讓每個人都心碎》打開知名度，他充滿爆發力的高亢嗓音與融合搖滾、藍調及流行元素的音樂風格，在當時華語樂壇獨樹一幟。除了音樂與戲劇的亮眼表現，黃大煒與政界人士黃珊珊的跨界交情也曾蔚為佳話，2人認識超過20年以兄妹相稱，情同家人。2022年9月，黃珊珊宣布投入台北市長選戰並成立競選總部時，黃大煒親自為她量身打造了競選歌曲「33 theme」，為其主打「社會和解、聯合政府」及「跳脫藍綠惡鬥」的選戰理念注入了柔和與創新的音樂力量。黃珊珊在得知黃大煒過世後，在臉書發文「R.I.P 我的家人。」