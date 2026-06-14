美國華盛頓州13日發生軍機墜機事故，海軍陸戰隊一架F/A-18大黃蜂戰機在執行例行訓練時意外墜毀，飛行員彈射逃生，但引發大範圍山火，緊急疏散在附近露營的民眾。
據CBS報導，華盛頓州雅基馬郡警長辦公室聲明，這起墜機事故發生在13日中午12時左右，地點鄰近萊姆洛克湖（Rimrock Lake）。
戰機墜山後燃起熊熊烈火，現場冒出濃濃黑煙。飛行員在墜毀前一刻果斷啟動彈射座椅跳傘，降落後確認僅受輕傷，已被緊急送往附近醫院接受進一步觀察與治療。
美國海軍陸戰隊聲明，該架失事的戰機為F/A-18大黃蜂戰機編制於海軍陸戰隊第11航空大隊，隸屬於第3海軍陸戰航空聯隊。該機在西雅圖東南方約55英里處執行例行訓練任務時，不幸發生了這起非致命性的飛行事故。目前美軍已針對這起戰機失事的原因展開全面調查。
F/A-18戰機墜毀後燃起熊熊烈火，現場冒出濃濃黑煙。當地消防緊急趕赴現場，由於墜機點位於林地，大火迅速在山區蔓延，消防人員一邊控制火勢，一邊協助撤離在周邊林區露營的大批遊客。國家森林消防編組也派出大批地面消防車與灑水直升機加入聯合空中灌救行動。
當地消防局表示，目前已投入至少一輛消防車及數架直升機持續壓制火勢，不過由於山區地形崎嶇且風向多變，目前的具體起火面積與延燒範圍仍有待進一步觀測評估。
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戰機墜山後燃起熊熊烈火，現場冒出濃濃黑煙。飛行員在墜毀前一刻果斷啟動彈射座椅跳傘，降落後確認僅受輕傷，已被緊急送往附近醫院接受進一步觀察與治療。
美國海軍陸戰隊聲明，該架失事的戰機為F/A-18大黃蜂戰機編制於海軍陸戰隊第11航空大隊，隸屬於第3海軍陸戰航空聯隊。該機在西雅圖東南方約55英里處執行例行訓練任務時，不幸發生了這起非致命性的飛行事故。目前美軍已針對這起戰機失事的原因展開全面調查。
F/A-18戰機墜毀後燃起熊熊烈火，現場冒出濃濃黑煙。當地消防緊急趕赴現場，由於墜機點位於林地，大火迅速在山區蔓延，消防人員一邊控制火勢，一邊協助撤離在周邊林區露營的大批遊客。國家森林消防編組也派出大批地面消防車與灑水直升機加入聯合空中灌救行動。
當地消防局表示，目前已投入至少一輛消防車及數架直升機持續壓制火勢，不過由於山區地形崎嶇且風向多變，目前的具體起火面積與延燒範圍仍有待進一步觀測評估。