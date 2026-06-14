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2026年世界盃足球賽火熱開打，日本隊即將在小組賽首戰迎戰強權荷蘭隊。兩隊賽前於達拉斯體育場（AT&T Stadium）召開記者會，荷蘭隊主帥科曼（Ronald Koeman）在受訪時展現高度警戒，針對日本隊近年在國際賽場的亮眼表現給予極高評價。面對被視為「世界盃最大黑馬」的日本隊，庫曼也透露了荷蘭隊的戰術策略：透過緊縮中場空間，封鎖日本的快速反擊。荷蘭總教練庫曼對於日本代表隊有著深刻的研究，他指出，日本近年擊敗巴西、英格蘭與蘇格蘭等強隊的戰績，證明了這是一支貨真價實的強隊。科曼直言：「我們對日本隊有著極高敬意，日本擁有在90分鐘內全場保持高強度壓迫的體能優勢，這是我們最需要防備的強項。」儘管對手來勢洶洶，科曼仍展現荷蘭足球的自信：「雖然我們尊重對手，但絕不畏懼。每一支球隊都有強弱點，我們已經分析出日本防線中可以利用的『空間』。只要執行得當，我們絕對有機會。」針對如何化解日本隊著名的「高強度跑動」與快速攻守轉換，科曼提出了具體的防守方針。他強調：「當我們持有球權時，必須保持正確的站位；而失去球權時，必須縮小防守區塊，讓對手只能在我們的防守陣型外側遊走。」科曼明確指出，荷蘭隊的重點在於「切斷傳球路線」，特別是兩條邊線與中路連接地帶的傳球空間。荷蘭隊近期的戰術訓練，皆聚焦在如何在中場進行壓縮，防止日本隊利用靈活的邊翼衛製造威脅。對於荷蘭隊的針對性防守，日本隊主帥森保一則強調「堅持本色」。他表示：「無論對手如何佈陣，日本隊的核心就是『持續戰鬥』。日本人的優勢在於，即便遇到逆境，依然能保持紀律並執行團隊戰術。」日本中場核心堂安律（Ritsu Doan）則以「凡事徹底」作為回應，他表示：「面對荷蘭這種等級的對手，一旦露出一絲隙縫就會被擊垮。我認為只要大家在攻守轉換時不怠慢，持續做好每一次回追與位置覆蓋，日本隊絕對有能力擊敗任何對手。」隨著達拉斯體育場內涼爽的空調環境，將更有利於雙方執行高強度的戰術與跑動，這場頂尖對決將是兩隊組織能力與臨場應變的終極檢驗。對於追求世界盃冠軍的荷蘭隊而言，這場比賽是通往淘汰賽的重要墊腳石；而對日本隊來說，則是挑戰歐洲強權、邁向「世界最佳」的重要關卡。