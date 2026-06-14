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國民黨主席鄭麗文浩浩蕩蕩展開16天的訪美行程，不僅傳出在與美國國務院官員會晤時，美方僅派出科室級官員接待；原訂10日拜會美國白宮國安會官員，疑似臨時遭到美方取消。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書發文直言，新加坡《海峽時報》已對此行做出精準註解，直指鄭麗文唯一的成就僅是在僑界晚宴中獲得人氣，提出的和平方案在美國智庫眼中普遍被認為「充滿懷疑、充其量只能說是天真」，在華府政界更是一敗塗地，徹底戳破了出口轉內銷的大內宣假象。沈榮欽指出，鄭麗文在結束訪美的記者會上極力粉飾太平，以外交機密為由掩飾失敗，並將過錯推給執政黨，但神情已與出發前的意氣風發判若兩人。雖然同黨陳以信以「進入AIT總部、見到行政部門人員」宣告勝利，但沈榮欽酸這完全是「喪事喜辦」的阿Q式做法，因為台灣幾乎所有排得上名的政治人物訪美都能進AIT，相較於台中市長盧秀燕與前主席朱立倫都曾造訪艾森豪大樓，鄭麗文直到最後都進不去，且接見的美方官員更是史無前例的低階，讓她慘成史上訪美規格最低的國民黨主席。面對媒體報導在華府碰壁的消息，國民黨迅速發出新聞稿反駁，卻未提出實質澄清，僅表達不相信而已，難掩外交失利的現實。沈榮欽分析，美國此次擺明不願為鄭麗文的總統大選之路造勢，但過度自信的性格，大概不會打消大位美夢，未來恐會選擇更向習近平靠攏，這將導致國民黨內鬥加劇。他預言，2028年的大位爭奪戰將從年底地方選舉提前開打，在結構性問題未解的情況下，國民黨的分裂恐將無可避免，且紅統化也將成為難以逆轉的長期趨勢。