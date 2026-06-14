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▲黃大煒（右）和Vicky（左）交往26年，生活和工作上的連結緊密，但上個月底發出的黃大煒離台返回夏威夷居住聲明，以及今日關於他去世的聲明，都沒有提到Vicky。（圖／翻攝自 IG@vickymeimeichao）

▲律師發聲明稱黃大煒（右）已於台灣時間6月3日清晨過世，享壽61歲，女友Vicky（左）不滿律師聲明內容，主張對方不能全權代理黃大煒。（圖／翻攝自 IG@vickymeimeichao）

▲黃大煒去世的訊息，由律師事務所發聲明函宣告各界。（圖／漢英得力法律事務所提供）

資深歌手黃大煒在美國夏威夷去世，享壽61歲。他的兩個姊姊Consulina及Joann透過「漢英得力法律事務所」陳鎮宏律師發出他辭世的聲明，在聲明中也稱兩位姊姊為黃大煒的全體繼承人，將全權處理他的後事，後續他的音樂資產也以該律師事務所為唯一合法授權窗口。然而與黃大煒往26年的女友Vicky對此發出抨擊，《中時新聞網》報導，她怒批委任不合法，也表明該律師沒有權力、法律根據，不能全權代理。黃大煒生前與Vicky交往26年，彼此在感情與事業上緊密連結，不過上個月底「漢英得力法律事務所」對外發表聲明，稱黃大煒今年一月離台回到夏威夷，展開人生與創作的新階段，他的工作事務對外聯繫，只以該事務所為唯一合法授權窗口，兩次聲明都沒有直接提到Vicky，而據報導Vicky也反擊：「他不可以代表黃大煒，我們會發律師信給他，他委任不合法，聲明稿也是違法。」在黃大煒逝世的律師聲明中，還特別提到：「在此之後，除了二位姊姊，没有任何人在過去或未來有權代表黃大煒。且除本所之外，黃大煒先生亦未委託任何人作為其演藝事業對外聯絡的統一窗口，律師委任乙事更係由黃家直接委任。另外，自始至終，黃大煒先生、與其家人更未曾擁有其社交媒體的管理權限。」似乎明顯將某些人排除在外。Vicky稱昨（13）日才與黃大煒的媽媽通過電話，也稱跟黃大煒的弟弟家人在電話上談過，會請黃珊珊律師對這位陳鎮宏提告，包括之前在5月26發布的黃大煒離台返回夏威夷律師聲明函，及今天的律師聲明函都屬違法。他們也會盡快補上自己這方的聲明。黃大煒宣告去世不久，家人、親友已經分成兩邊，不知會作何收場。