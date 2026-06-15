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端午10大開運法

▲午時水可用來淨屋、淨身。（圖／楊登嵙提供）

▲端午節為陽氣最旺的一天，可在這天早晨7點到12點之間到戶外曬曬太陽。（示意圖／記者張志浩攝）

▲端午節午時噴灑花香味香水在臥室，可以招桃花。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲在端午節取「午時水」來煮招財水，迎接下半年財運。（示意圖／記者黃韻文攝）

周五（6月19日）就是農曆五月初五「端午節」，這天是一年當中陽氣最旺的日子，命理專家楊登嵙表示，端午節的午時（中午11點到13點）是招好運、去霉運的最佳時機，可以在這段時間，把水放在陽光下曝曬至少30分鐘，並用午時水淨屋、淨身，幫助去除霉運，楊登嵙也提供10種端午開運法，讓民眾在端午好運、財運滾滾來。一、：不妨趁「端午節」這天打掃家裡，並在中午11點至13點將門窗全部打開，讓陽光照射進屋內，去除家裡的霉氣、穢氣，可以讓房子轉運，尤其是運勢或健康正處於非常不好的家裡。二、：在「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取綠色樹葉（如榕樹、艾草等）沾「午時水」，從房子最內部向外灑淨，透天厝則由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。三、：「端午節」中午11點至13點沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日也可用此方法去除穢氣。四、：在「端午節」當天中午11點至13點，準備一碗「午時水」加入菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。五、：端午節為陽氣最旺的一天，經常感覺運勢差或時運低迷的人，可以在端午節當天早晨7點到12點之間，曬曬太陽，順便適度運動，增加自己身上的陽氣、生氣，給自己的運勢增加一些陽剛能量。六、：在春秋時期就出現了粽子，粽子摻紅棗的叫棗粽，棗粽諧音為「早中」，意指考生吃了可以早中狀元、金榜題名。七、：在端午節午時（11點至13點之間）嘗試立蛋，若能在正午時將雞蛋豎立起來，表示會有好運一整年。在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方）立蛋，能旺財運，若不知道財位，就在住家客廳中央或辦公桌的正中間位置立蛋即可；開店舖的老闆，可選在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績越來越好。八、：端午節正午之時噴適量花香的香水在臥室及床上，可以增加異性緣。九、：端午節正午之時在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。十、：端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元，加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方）。