端午連假要來了！想好全家大小要去哪裡度過充滿情懷的節日？宜蘭傳藝園區將於19日（週五）至21日（週日），在黃舉人宅推出「端午節的守護任務」，更將在21日魯班公聖誕當天舉辦慶典系列活動，其中包括沈浸式實境解謎、手作體驗等，邀請大朋友、小朋友來傳藝，看好戲、玩體驗、賞工藝，過個最台味、最深刻的文化夏日嘉年華！

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端午限定守護任務等你來挑戰！

今年端午節最受矚目的亮點，莫過於園區將經典民間故事《白蛇傳》轉化為真人沉浸式實境遊戲。「端午的守護任務」將於19日至21日在古色古香的黃舉人宅熱鬧登場。大小朋友將化身主角，近距離接觸白素貞、小青、許仙與法海，深入淺出地體驗端午傳統民俗，感受從「看故事」到「走進故事」的全新樂趣。除了動腦解任務，下午時段更有「轉角遇見《白蛇傳》」街區互動，四位經典角色將驚喜現身街頭與遊客拍照留念，讓人彷彿一秒穿越時空。

除了端午活動，6月更是工藝界的重要時刻。每年農曆五月初七為巧聖先師魯班公誕辰，魯班公不僅被尊為木作與工藝職人的祖師爺，更象徵著職人精神與技藝傳承。園區自10日起於文昌祠推出「魯班公互動文化展示」，透過趣味互動設計，帶領大小朋友認識魯班公及其發明創造對生活的影響。

▲端午連假傳藝園區內可近距離接觸白素貞與小青 ，走進白蛇傳故事。（圖╱全聯提供）
▲端午連假傳藝園區內可近距離接觸白素貞與小青 ，走進白蛇傳故事。（圖╱全聯提供）
化身小小魯班公感受工藝溫度

到了21日誕辰當天，園區更將舉辦莊嚴的「魯班公誕辰祭儀」三獻禮，並特別邀請新北市三峽國民小學帶來精彩的「一校一傳藝」酬神布袋戲《地動天災愛注意；全民鬥陣來防備》，展現傳統藝術向下扎根的成果。當天下午還將舉辦「小小魯班公祈福手作體驗」，小朋友不僅能誠心向祖師爺祈福，還能親手體驗傳統手作鉛筆，感受工藝職人的專注與匠心精神，深度體驗工藝文化的溫度與魅力。

此外，6月份的傳藝園區依舊好戲連台，駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》持續帶來驚險特技，更有全新登場的《英雄樂冒險．鏘鏘三味線》，以及接班人好戲台的多元傳統表演藝術，邀請民眾一同享受豐富的五感文化體驗。

更多詳情歡迎至宜蘭傳藝園區臉書專頁（https://www.facebook.com/sunmakecultures）及官網（https://www.px-sunmake.org.tw/）查詢。

▲小小魯班公祈福手作體驗邀請小朋友親手製作傳統鉛筆，感受工藝職人與傳統文化的溫度。（圖╱全聯提供）
▲小小魯班公祈福手作體驗邀請小朋友親手製作傳統鉛筆，感受工藝職人與傳統文化的溫度。（圖╱全聯提供）
2026端午節系列活動

🟡實境體驗活動-端午的守護任務

日期：6月19日（五）至21日（日）

場次：11：00、13：00 （每場50分鐘，限量30人／場）

地點：宜蘭傳藝園區 黃舉人宅

費用：400元／位 （國小三年級以下需一位家長陪同；需另購票入園)

報名網址：https://px-sunmake.welcometw.com/tour/EA1W

活動介紹：結合民間故事「白蛇傳」，以白素貞、小青、許仙、法海四位人物發想，帶領遊客沉浸式體驗傳統端午民俗。

🟡轉角遇見《白蛇傳》

日期：6月19日（五）至21日（日）15：00至15：20

地點：宜蘭傳藝園區 全園區

活動介紹：白素貞、小青、許仙、法海四位角色於街區與遊客拍照互動。


魯班公誕辰系列活動

🟡魯班公互動文化展示

日期：6月10日（三）至6月30日（日）

地點：宜蘭傳藝園區 文昌祠

內容：透過互動裝置，讓大小朋友認識魯班公以及其所發明的道具。 

🟡魯班公誕辰祭儀

日期：6月21日（日）10：00至10：30

地點：宜蘭傳藝園區 文昌祠

祭儀介紹：每年農曆五月初七為魯班公誕辰，透過三獻禮祭祀儀式及工藝系列活動彰顯工藝節尊師重道的美德，表達對魯班公的祝福及推廣傳統工藝職人精神。

🟡一校一傳藝─新北市三峽國民小學 酬神戲

日期： 6月21日（日）10：45至11：15

地點：宜蘭傳藝園區 廟埕廣場

演出節目：《地動天災愛注意；全民鬥陣來防備》布袋戲

🟡小小魯班公祈福手作體驗

日期：6月21日（日）11：30至12：30

地點：宜蘭傳藝園區 廟埕廣場

費用：300元／位（限量20名）

報名網址：https://px-sunmake.welcometw.com/tour/g7Wq

活動說明：

祈福儀式：介紹魯班公由來並誠心祈求能在工藝上更精進，成為小小魯班公。

手作體驗：特別規劃手作鉛筆體驗，一同感受傳統工藝溫度

▲6月21日更邀請新北市三峽國小，於魯班公誕辰帶來「一校一傳藝」酬神布袋戲演出。（圖╱全聯提供）
▲6月21日更邀請新北市三峽國小，於魯班公誕辰帶來「一校一傳藝」酬神布袋戲演出。（圖╱全聯提供）

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林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...