端午連假要來了！想好全家大小要去哪裡度過充滿情懷的節日？宜蘭傳藝園區將於19日（週五）至21日（週日），在黃舉人宅推出「端午節的守護任務」，更將在21日魯班公聖誕當天舉辦慶典系列活動，其中包括沈浸式實境解謎、手作體驗等，邀請大朋友、小朋友來傳藝，看好戲、玩體驗、賞工藝，過個最台味、最深刻的文化夏日嘉年華！
端午限定守護任務等你來挑戰！
今年端午節最受矚目的亮點，莫過於園區將經典民間故事《白蛇傳》轉化為真人沉浸式實境遊戲。「端午的守護任務」將於19日至21日在古色古香的黃舉人宅熱鬧登場。大小朋友將化身主角，近距離接觸白素貞、小青、許仙與法海，深入淺出地體驗端午傳統民俗，感受從「看故事」到「走進故事」的全新樂趣。除了動腦解任務，下午時段更有「轉角遇見《白蛇傳》」街區互動，四位經典角色將驚喜現身街頭與遊客拍照留念，讓人彷彿一秒穿越時空。
除了端午活動，6月更是工藝界的重要時刻。每年農曆五月初七為巧聖先師魯班公誕辰，魯班公不僅被尊為木作與工藝職人的祖師爺，更象徵著職人精神與技藝傳承。園區自10日起於文昌祠推出「魯班公互動文化展示」，透過趣味互動設計，帶領大小朋友認識魯班公及其發明創造對生活的影響。
化身小小魯班公感受工藝溫度
到了21日誕辰當天，園區更將舉辦莊嚴的「魯班公誕辰祭儀」三獻禮，並特別邀請新北市三峽國民小學帶來精彩的「一校一傳藝」酬神布袋戲《地動天災愛注意；全民鬥陣來防備》，展現傳統藝術向下扎根的成果。當天下午還將舉辦「小小魯班公祈福手作體驗」，小朋友不僅能誠心向祖師爺祈福，還能親手體驗傳統手作鉛筆，感受工藝職人的專注與匠心精神，深度體驗工藝文化的溫度與魅力。
此外，6月份的傳藝園區依舊好戲連台，駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》持續帶來驚險特技，更有全新登場的《英雄樂冒險．鏘鏘三味線》，以及接班人好戲台的多元傳統表演藝術，邀請民眾一同享受豐富的五感文化體驗。
更多詳情歡迎至宜蘭傳藝園區臉書專頁（https://www.facebook.com/sunmakecultures）及官網（https://www.px-sunmake.org.tw/）查詢。
2026端午節系列活動
🟡實境體驗活動-端午的守護任務
日期：6月19日（五）至21日（日）
場次：11：00、13：00 （每場50分鐘，限量30人／場）
地點：宜蘭傳藝園區 黃舉人宅
費用：400元／位 （國小三年級以下需一位家長陪同；需另購票入園)
報名網址：https://px-sunmake.welcometw.com/tour/EA1W
活動介紹：結合民間故事「白蛇傳」，以白素貞、小青、許仙、法海四位人物發想，帶領遊客沉浸式體驗傳統端午民俗。
🟡轉角遇見《白蛇傳》
日期：6月19日（五）至21日（日）15：00至15：20
地點：宜蘭傳藝園區 全園區
活動介紹：白素貞、小青、許仙、法海四位角色於街區與遊客拍照互動。
魯班公誕辰系列活動
🟡魯班公互動文化展示
日期：6月10日（三）至6月30日（日）
地點：宜蘭傳藝園區 文昌祠
內容：透過互動裝置，讓大小朋友認識魯班公以及其所發明的道具。
🟡魯班公誕辰祭儀
日期：6月21日（日）10：00至10：30
地點：宜蘭傳藝園區 文昌祠
祭儀介紹：每年農曆五月初七為魯班公誕辰，透過三獻禮祭祀儀式及工藝系列活動彰顯工藝節尊師重道的美德，表達對魯班公的祝福及推廣傳統工藝職人精神。
🟡一校一傳藝─新北市三峽國民小學 酬神戲
日期： 6月21日（日）10：45至11：15
地點：宜蘭傳藝園區 廟埕廣場
演出節目：《地動天災愛注意；全民鬥陣來防備》布袋戲
🟡小小魯班公祈福手作體驗
日期：6月21日（日）11：30至12：30
地點：宜蘭傳藝園區 廟埕廣場
費用：300元／位（限量20名）
報名網址：https://px-sunmake.welcometw.com/tour/g7Wq
活動說明：
祈福儀式：介紹魯班公由來並誠心祈求能在工藝上更精進，成為小小魯班公。
手作體驗：特別規劃手作鉛筆體驗，一同感受傳統工藝溫度
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今年端午節最受矚目的亮點，莫過於園區將經典民間故事《白蛇傳》轉化為真人沉浸式實境遊戲。「端午的守護任務」將於19日至21日在古色古香的黃舉人宅熱鬧登場。大小朋友將化身主角，近距離接觸白素貞、小青、許仙與法海，深入淺出地體驗端午傳統民俗，感受從「看故事」到「走進故事」的全新樂趣。除了動腦解任務，下午時段更有「轉角遇見《白蛇傳》」街區互動，四位經典角色將驚喜現身街頭與遊客拍照留念，讓人彷彿一秒穿越時空。
除了端午活動，6月更是工藝界的重要時刻。每年農曆五月初七為巧聖先師魯班公誕辰，魯班公不僅被尊為木作與工藝職人的祖師爺，更象徵著職人精神與技藝傳承。園區自10日起於文昌祠推出「魯班公互動文化展示」，透過趣味互動設計，帶領大小朋友認識魯班公及其發明創造對生活的影響。
到了21日誕辰當天，園區更將舉辦莊嚴的「魯班公誕辰祭儀」三獻禮，並特別邀請新北市三峽國民小學帶來精彩的「一校一傳藝」酬神布袋戲《地動天災愛注意；全民鬥陣來防備》，展現傳統藝術向下扎根的成果。當天下午還將舉辦「小小魯班公祈福手作體驗」，小朋友不僅能誠心向祖師爺祈福，還能親手體驗傳統手作鉛筆，感受工藝職人的專注與匠心精神，深度體驗工藝文化的溫度與魅力。
此外，6月份的傳藝園區依舊好戲連台，駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》持續帶來驚險特技，更有全新登場的《英雄樂冒險．鏘鏘三味線》，以及接班人好戲台的多元傳統表演藝術，邀請民眾一同享受豐富的五感文化體驗。
更多詳情歡迎至宜蘭傳藝園區臉書專頁（https://www.facebook.com/sunmakecultures）及官網（https://www.px-sunmake.org.tw/）查詢。
🟡實境體驗活動-端午的守護任務
日期：6月19日（五）至21日（日）
場次：11：00、13：00 （每場50分鐘，限量30人／場）
地點：宜蘭傳藝園區 黃舉人宅
費用：400元／位 （國小三年級以下需一位家長陪同；需另購票入園)
報名網址：https://px-sunmake.welcometw.com/tour/EA1W
活動介紹：結合民間故事「白蛇傳」，以白素貞、小青、許仙、法海四位人物發想，帶領遊客沉浸式體驗傳統端午民俗。
🟡轉角遇見《白蛇傳》
日期：6月19日（五）至21日（日）15：00至15：20
地點：宜蘭傳藝園區 全園區
活動介紹：白素貞、小青、許仙、法海四位角色於街區與遊客拍照互動。
魯班公誕辰系列活動
🟡魯班公互動文化展示
日期：6月10日（三）至6月30日（日）
地點：宜蘭傳藝園區 文昌祠
內容：透過互動裝置，讓大小朋友認識魯班公以及其所發明的道具。
🟡魯班公誕辰祭儀
日期：6月21日（日）10：00至10：30
地點：宜蘭傳藝園區 文昌祠
祭儀介紹：每年農曆五月初七為魯班公誕辰，透過三獻禮祭祀儀式及工藝系列活動彰顯工藝節尊師重道的美德，表達對魯班公的祝福及推廣傳統工藝職人精神。
🟡一校一傳藝─新北市三峽國民小學 酬神戲
日期： 6月21日（日）10：45至11：15
地點：宜蘭傳藝園區 廟埕廣場
演出節目：《地動天災愛注意；全民鬥陣來防備》布袋戲
🟡小小魯班公祈福手作體驗
日期：6月21日（日）11：30至12：30
地點：宜蘭傳藝園區 廟埕廣場
費用：300元／位（限量20名）
報名網址：https://px-sunmake.welcometw.com/tour/g7Wq
活動說明：
祈福儀式：介紹魯班公由來並誠心祈求能在工藝上更精進，成為小小魯班公。
手作體驗：特別規劃手作鉛筆體驗，一同感受傳統工藝溫度