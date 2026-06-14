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▲盧秀燕等人參訪奧地利國會大廈，了解國會的運作模式。（圖／台中市政府提供，2026.06.14）

盛讚海外僑胞成台灣與世界的最佳橋梁

台中市長盧秀燕率領的市府歐洲訪團行程進入最後一天，13日晚間出席奧地利僑宴與僑胞交流。她表示，台灣憑藉半導體及高科技產業實力，在國際供應鏈占有關鍵地位，也讓世界有更多機會認識台灣；除了產業競爭力，更向國際社會展現民主、自由、法治等核心價值，唯有團結合作，才能讓更多國際友人看見台灣。盧秀燕13日先參訪奧地利國會大廈，晚間出席僑宴與僑胞交流。她表示，台灣在國際社會面臨許多挑戰，無論中央、地方政府或海外僑胞，都肩負向世界傳遞台灣真實聲音的重要責任，唯有攜手合作，才能讓更多國際友人認識台灣。她指出，除了產業競爭力，台灣更向國際社會展現民主、自由、法治等核心價值，以及作為亞太地區重要且值得信賴夥伴的角色。盧秀燕特別感謝僑胞長期支持台灣。她表示，台灣每一次在國際上被看見，背後都有許多海外僑胞默默付出的努力。僑胞長期深耕世界各地，不僅在專業領域表現傑出，也成為台灣與世界連結的重要橋梁。她指出此次訪歐期間，深刻感受到僑胞對台灣的熱愛與支持，無論協助台灣年輕人赴海外求學、工作與生活，或在國際社會為台灣發聲，都為提升台灣能見度作出重要貢獻。盧秀燕訪歐團一行已完成全部行程，搭乘班機預計於明天下午返抵台灣。