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▲本次賽事，日本隊遭遇戰力缺口，靈魂人物遠藤航在開賽前夕因傷無奈離隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲效力於阿賈克斯的富安健洋，預計將被森保一指派擔任「防守專家」。（圖／路透／達志影像）

▲森保一預計將延續過去兩年穩定的3-4-2-1陣型。在防線上，由富安健洋、板倉滉與伊藤洋輝組成的「荷甲連線」防守組。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽小組賽F組迎來重磅對決，日本代表隊將於台灣時間15日清晨5時，在達拉斯體育場（AT&T Stadium）迎戰歐洲傳統勁旅荷蘭隊。面對這場攸關小組出線的關鍵首戰，日本隊在隊長遠藤航因傷退出的巨大打擊下，全隊展現出「凡事徹底」的決心，主帥森保一誓言要以「讓對手討厭的足球」克敵制勝。本次賽事，日本隊遭遇戰力缺口，靈魂人物遠藤航在開賽前夕因傷無奈離隊，這使得中場調度成為勝負關鍵。森保一教練將重擔交給了核心鎌田大地，鎌田近期在水晶宮表現亮眼，更隨隊奪得歐會盃冠軍，信心正處於巔峰。鎌田大地在賽前受訪時表現得相當沉穩：「W杯是四年一度的盛事，我們對比賽節奏適應良好，不需要過多輪替。我個人的目標就是證明自己能作為世界級的後腰，控制戰局。」他將與佐野海舟聯手，負責封鎖荷蘭隊中場核心萊恩德斯（Tijjani Reijnders）的供輸路線，力求透過高強度的中場壓迫，為日本創造快攻機會。荷蘭隊方面，右後衛鄧弗里斯（Denzel Dumfries）的助攻能力是荷蘭進攻的發動機，而效力於阿賈克斯的富安健洋，預計將被森保一指派擔任「防守專家」。富安健洋在近期集訓中展現了絕佳狀態，他的靈活度與預判能力將是遏止荷蘭左翼核心加克波（Cody Gakpo）突破的關鍵。荷蘭隊主帥庫曼（Ronald Koeman）在記者會上提到，荷蘭隊針對日本隊的「硬實力」與「體能」做了極其細緻的戰術佈局，特別要求球員必須在進攻時保持緊湊陣型，防止日本隊利用兩翼進行快速反擊。森保一預計將延續過去兩年穩定的3-4-2-1陣型。在防線上，由富安健洋、板倉滉與伊藤洋輝組成的「荷甲連線」防守組，將面對荷蘭隊強大的空中優勢。進攻端則仰賴久保建英的組織能力，以及本季在費耶諾德狀態火熱的鋒線箭頭上田綺世。上田綺世本季在聯賽狂轟25球，他能否在荷蘭頂級後衛范戴克（Virgil van Dijk）的壓制下撕開防線，將是日本能否取得開門紅的關鍵。森保一強調：「我們不想陷入被動，必須主動出擊，找出對手的厭惡點，並將這股壓力轉化為進球。」專家分析，這場比賽的精采之處將在於「攻守轉換」的瞬間。荷蘭隊擁有絕佳的傳控底蘊，但容易在身後留下空間；日本隊則具備世界頂尖的回防速度。若日本能落實「高強度壓迫後迅速出球」，將有極大機會打亂荷蘭的節奏。在這座有空調的室內體育場內，體能消耗將不再是藉口。兩支技術流隊伍的碰撞，勢必是一場高水準的戰術對決。日本隊能否重現過去擊敗德國、西班牙時的奇蹟，就在15日清晨見分曉。