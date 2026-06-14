2026年世界盃足球賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也持續吸引球迷關注。神蛙「蛙貴」前兩集成功預測墨西哥擊敗南非，以及地主美國戰勝巴拉圭，豪取2連勝，不過第三集看好巴西擊敗摩洛哥卻未能命中，最終雙方以1：1握手言和。如今來到第4集，蛙貴再度接受挑戰，將目光鎖定F組焦點大戰，由亞洲強權日本迎戰歐洲勁旅荷蘭，此戰蛙貴看好「藍武士」日本拿下勝利。

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巴西戰失手後再出發　蛙貴前3戰勝率67％

日本將於台灣時間15日凌晨4點交手荷蘭，本場台灣運彩賽事編號1034，根據台灣運彩盤口資訊，荷蘭獨贏賠率1.70，和局2.95，日本勝出3.05。讓分盤部分，荷蘭讓1球賠率3.00，和局（荷蘭剛好贏1球）3.20，日本受讓1球1.65；荷蘭讓1球（0:1）盤口方面，日本讓1球賠率6.50，和局（荷蘭剛好贏1球）3.95，荷蘭受讓1球1.19。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.78、小球1.65；3.5球盤則為大球2.80、小球1.23。至於兩隊是否皆能取得進球部分，「是」賠率1.43，「否」賠率1.98。

本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對日本與荷蘭之戰展開預測。經過一番觀察與思考後，蛙貴最終選擇停留在代表「客勝」的左水潭區，看好日本能夠在正規90分鐘內擊敗荷蘭，搶下關鍵勝利。雖然上一集未能延續連勝紀錄，但蛙貴目前仍維持3戰2中的不錯成績，命中率達67%。不少球迷也開始關注，這隻來自南美洲的神秘角蛙究竟是真有第六感，還是只是運氣特別好。

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亞洲強權對決歐洲勁旅　神蛙力挺日本

根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。

日本與荷蘭之戰被視為F組最受矚目的焦點賽事之一，日本近年國家隊實力持續進步，旅歐球員陣容完整；荷蘭則擁有深厚的足球傳統與豪華陣容。面對這場強強對話，蛙貴選擇力挺日本爆冷搶勝。究竟神蛙的第六感能否重返勝軌，再次命中賽果，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...