我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文訪美行程，引發不少爭議，除原定與白宮國安會官員的會面臨時喊卡外，隨後與美國國務院官員的會晤，也被爆出僅由科室層級官員接待，遭質疑待遇比以往慣例連降三級。國民黨今（14）日公開鄭麗文於紐約時間8日出席「哈佛俱樂部」午餐會行程，但一週前就結束的活動晚了好幾天才曝光，反而引來外界聯想。根據國民黨公布訊息，紐約哈佛俱樂部的午餐會陣容龐大，匯聚美中關係全國委員會、威爾遜中心、百人會等美東地區政商學界的重量級代表，以及多位金融與科技領域的企業領袖。會中雙方針對印太地緣政治、兩岸關係及AI科技產業等議題展開深入對話，鄭麗文在會中強調，應透過更密集的對話與合作來降低區域誤判風險，共同創造亞太地區的和平與繁榮。鄭麗文表示，台美雙方長期共享民主與法治等核心價值，而美國的華人社群在各專業領域人才薈萃，是推動台美民間交流與全球創新的重要橋樑。她除了感謝與會領袖長期對台灣發展的關心，也期盼未來能持續深化與美國各界的夥伴關係，攜手促進印太區域的穩定。國民黨試圖展現外交成果，能否達到預期的外交突破，外界都在關注。