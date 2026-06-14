伊朗前任最高領袖哈米尼（Ali Hosseini Khamenei）2月底遭美軍空襲身亡，三個多月後，官方終於公布將在7月4日舉行國葬，遺體下葬在家鄉、聖城馬什哈德（Mashhad）。
綜合CNN、路透社報導，伊朗前最高領袖哈米尼2月28日在美國、以色列聯手發動空襲的第一天就不幸身亡。伊斯蘭律法的傳統規定，死者原則上必須在死後24小時內儘速入土為安，但在非常時期允許例外情況，例如在面臨戰爭狀態時便可寬延。
伊朗國家媒體報導，哈米尼的國葬大典將於7月4日在首都德黑蘭（Tehran）舉行，葬禮行程包含在德黑蘭舉行為期兩天的公眾瞻仰，供民眾告別這位遭到擊殺的前領袖，隨後將在德黑蘭市內展開大規模的葬禮遊行。緊接著在7日，第二場葬禮巡遊將移師至聖城庫姆（Qom）境內舉行。
最後一場追思巡遊將於7月9日在馬什哈德舉行，隨後哈米尼的遺體將被正式安葬於該座聖城的神聖陵寢（sacred shrine）內。
86歲的哈米尼執掌伊朗政權長達36年，將伊朗打造為強大的反美堡壘，並透過黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等中東地區的代理人部隊，將其軍事影響力大舉輻射至整個中東，同時在國內採取鐵腕手段強力鎮壓多次爆發的民間動亂。哈米尼始終對美國抱持極其強烈的批判態度，而歷屆美國政府試圖解決德黑蘭核計畫爭議的努力最終均告失敗。
美以2月28日的空襲，將哈米尼位於德黑蘭市中心的官邸炸成粉碎，哈米尼身亡由他現年56歲的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）繼任接掌最高領袖職位。穆吉塔巴本人在該場空襲中也身受重傷，而他的妻子則不幸在襲擊中喪生。
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伊朗國家媒體報導，哈米尼的國葬大典將於7月4日在首都德黑蘭（Tehran）舉行，葬禮行程包含在德黑蘭舉行為期兩天的公眾瞻仰，供民眾告別這位遭到擊殺的前領袖，隨後將在德黑蘭市內展開大規模的葬禮遊行。緊接著在7日，第二場葬禮巡遊將移師至聖城庫姆（Qom）境內舉行。
最後一場追思巡遊將於7月9日在馬什哈德舉行，隨後哈米尼的遺體將被正式安葬於該座聖城的神聖陵寢（sacred shrine）內。
86歲的哈米尼執掌伊朗政權長達36年，將伊朗打造為強大的反美堡壘，並透過黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等中東地區的代理人部隊，將其軍事影響力大舉輻射至整個中東，同時在國內採取鐵腕手段強力鎮壓多次爆發的民間動亂。哈米尼始終對美國抱持極其強烈的批判態度，而歷屆美國政府試圖解決德黑蘭核計畫爭議的努力最終均告失敗。
美以2月28日的空襲，將哈米尼位於德黑蘭市中心的官邸炸成粉碎，哈米尼身亡由他現年56歲的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）繼任接掌最高領袖職位。穆吉塔巴本人在該場空襲中也身受重傷，而他的妻子則不幸在襲擊中喪生。
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