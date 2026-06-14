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歌手黃大煒在美國夏威夷去世，享壽61歲。他生前與女友Vicky感情深厚，更曾傳出砸上億替罹癌女友治病；黃大煒突然離世，Vicky至今不敢相信噩耗，更表示黃大煒生前未擬遺囑，因為他說最少要活到100歲。律師聲明公開黃大煒死訊，指他在姊姊家中驟逝，後事交由兩位胞姊全權處理。不過，根據《壹蘋新聞網》報導，女友Vicky表示，與黃大煒的母親、弟弟都未收到死亡證明，不敢相信摯愛已經離世。▲律師聲明公開黃大煒死訊，指他在姊姊家中驟逝，後事交由兩位胞姊全權處理。（圖／漢英得力法律事務所提供）此外，Vicky更透露黃大煒生前未擬遺囑，「因為他說最少要活到100歲。」Vicky對於稍早公開的律師聲明充滿質疑，並透露將在黃珊珊律師的陪同下前往香港，進一步了解狀況。Vicky也提到後續會委任黃珊珊律師代表黃大煒家人發表公開聲明，包括陳鎮宏律師違法接受委任及違法承接演藝經紀，著作權等權益非法受理等事實。黃大煒兩個姊姊Consulina及Joann今透過「漢英得力法律事務所」陳鎮宏律師發出他辭世的聲明，在聲明中也稱兩位姊姊為黃大煒的全體繼承人，將全權處理他的後事，後續他的音樂資產也以該律師事務所為唯一合法授權窗口。文中更特別提到：「在此之後，除了二位姊姊，没有任何人在過去或未來有權代表黃大煒。且除本所之外，黃大煒先生亦未委託任何人作為其演藝事業對外聯絡的統一窗口，律師委任乙事更係由黃家直接委任。另外，自始至終，黃大煒先生、與其家人更未曾擁有其社交媒體的管理權限。」