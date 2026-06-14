AI新創Anthropic上市前夕，意外碰上監管變數。根據《華爾街日報》報導，美國政府以國安風險為由，要求Anthropic暫停境外用戶存取Fable 5與Mythos 5兩款先進AI模型。Anthropic已依照美國最新出口管制要求，暫停海外政府、企業與個人使用。

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亞馬遜示警安全漏洞

報導指出，Anthropic投資方亞馬遜研究人員發現，透過特定提示詞，Fable 5可能會產出助於網路攻擊的資訊。

美方官員隨即要求Anthropic修補相關漏洞，或直接限制模型對外開放管道。雖然外界擔心出口限制可能拖慢AI創新速度，但川普政府仍決定採取限制措施，認為在風險未排除前，暫停境外存取是較直接的防堵方式。

Anthropic強調配合

Anthropic表示，已配合政府指令執行相關限制，也說漏洞屬相對基礎安全問題，且類似功能在其他公開可用的AI模型中也可能存在。

IPO前景添變數

Anthropic正籌備今年稍晚啟動首次公開募股，但美國政府強制介入模型出口，可能使上市進程面臨更多審查與市場疑慮。分析指出，在Anthropic爭取恢復模型存取權限期間，OpenAI等競爭對手可能趁機吸收部分企業客戶，讓AI模型市場競爭更加激烈。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...