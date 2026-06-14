我是廣告 請繼續往下閱讀

周一仍有豪雨 中南部天氣最差

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

周二、周三雨勢趨緩 端午連假高溫悶熱

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，未來一周天氣有3階段變化，受鋒面及西南風影響，全台有雨天氣將持續至周三（6月17日），中南部仍須留意局部大雨及短延時豪雨。周四起至端午連假（6月18日至6月21日），天氣逐漸恢復夏季型態，各地多雲到晴，但有午後雷陣雨，高溫上看36度。鄭傑仁指出，周一（6月15日）受到鋒面接近及西南風影響，依舊是全台有雨的天氣，中南部整天有陣雨、雷雨，還有局部大雨、短延時豪雨發生的機率；北部、宜蘭全天有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨機率；其他地區以局部短暫陣雨為主。各地白天高溫落在29至30度。鄭傑仁說明，周二、周三鋒面遠離，但是水氣仍多。周二中南部持續有短暫陣雨、雷雨、局部大雨，北部有局部短暫陣雨；周三中南部降雨稍微趨緩，但仍有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴，但要防範午後局部大雨。各地氣溫漸回升到31至32度。周四開始至端午連假，台灣天氣重「回夏天、午後雷雨」的型態，各地恢復為多雲到晴，南部沿海清晨有零星短暫陣雨，中部以北、東北部、各山區午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫炎熱，高溫來到32至33度以上，局部地區有機會來到36度。