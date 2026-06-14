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▲2026年世界盃F組日本在6月15日凌晨4點交手荷蘭。（圖／翻攝自FIFA官網）

▲日本國家隊陣中靈魂人物、現任隊長遠藤航因傷勢恢復不如預期，遺憾退出本屆世界盃。（圖／美聯社／達志影像）

📍日本VS荷蘭傷兵名單與預計先發

⚽日本預計先發（3-4-2-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 鈴木彩艷 Zion Suzuki 後衛 伊藤洋輝 Hiroki Ito 後衛 板倉滉 Ko Itakura 後衛 谷口彰悟 Shogo Taniguchi 中場 菅原由勢 Yukinari Sugawara 中場 佐野海舟 Kaishu Sano 中場 田中碧 Ao Tanaka 中場 長友佑都 Yuto Nagatomo 中場 久保建英 Takefusa Kubo 中場 堂安律 Ritsu Doan 前鋒 上田綺世 Ayase Ueda

⚽荷蘭預計先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 費布吕亨 Bart Verbruggen 後衛 鄧弗里斯 Denzel Dumfries 後衛 范德芬 Micky van de Ven 後衛 范戴克 Virgil van Dijk 後衛 阿克 Nathan Ake 中場 赫拉芬貝赫 Ryan Gravenberch 中場 德容 Frenkie de Jong 中場 賴恩德斯 Tijjani Reijnders 前鋒 馬倫 Donyell Malen 前鋒 韋霍斯特 Wout Weghorst 前鋒 加克波 Cody Gakpo

📍日本VS荷蘭近期戰績

▲2026世界盃F組，荷蘭首戰交手日本，隊長范戴克（Virgil van Dijk）扛下中路。（圖／美聯社／達志影像）

📍2026世界盃F組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月15日（一） 凌晨04：00 荷蘭vs日本 AT&T體育場／阿靈頓 6月15日（一） 早上10：00 瑞典vs突尼西亞 BBVA體育場／瓜達魯佩 第2輪 6月21日（日） 凌晨01：00 荷蘭vs瑞典 NRG體育場／休士頓 6月21日（日） 中午12：00 突尼西亞vs日本 BBVA體育場／瓜達魯佩 第3輪 6月26日（五） 早上07：00 日本vs瑞典 AT&T體育場／阿靈頓 6月26日（五） 凌晨07：00 突尼西亞vs荷蘭 堪薩斯市體育場／堪薩斯

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月15日F組賽事開踢，「藍武士」日本首戰交手「橙衣軍團」荷蘭，雙方相隔13年再度碰頭，2隊在世界盃開踢前，都有遇到傷兵困擾，日本隊長遠藤航因傷臨時退賽，加上主力三笘薰也未參賽，考驗總教練森保一的調度；荷蘭多位主力在大賽前受傷，加上近期熱身賽表現起伏不定，能否在首戰回穩，成為勝敗關鍵。：日本 vs 荷蘭（世界盃F組小組賽）：2026年6月15日凌晨4點（台灣時間）：AT&T體育場（美國德州）：埃爾法特（Ismail Elfath，美國）荷蘭 2：2 日本（2013年11月16日，國際友誼賽）日本近況不差，狀況可以說火燙，不過小組賽前隊長遠藤航因傷退賽，此外，陣中的靈魂邊鋒三笘薰也確定完全無緣參與今夏的這場盛事。在資深球員缺席的情況下，總教練森保一預計將起用大賽經驗豐富的田中碧重返中場，他將與跑動積極的年輕小將佐野海舟搭檔，築起中場的核心引擎。後防線則將由伊藤洋輝、板倉滉與谷口彰悟組成堅固的三後衛防線。在前線部分，久保建英與堂安律將扛起主要的組織與創造力重任，這2位進攻中場必須設法撕裂身體素質強悍的荷蘭防線。前鋒則預計由信心滿滿的上田綺世掛帥。這位神射手本季迎來爆發性的一年，代表飛燕諾在荷甲聯賽出賽31場就狂轟了25顆進球。本屆世界盃荷蘭遭遇了一波嚴重的傷兵潮衝擊，後衛廷伯（Jurrien Timber）不幸在世界盃開打前倒下；進攻發動機西蒙斯（Xavi Simons）因嚴重傷勢未獲國家隊徵召；謝爾登（Jerdy Schouten）同樣因遭遇嚴重的膝蓋傷勢而確定缺席。「橙衣軍團」荷蘭仍抱持著謹慎樂觀的態度迎戰。總教練科曼（Ronald Koeman）的球隊期盼能在這個包含瑞典與突尼西亞、競爭極其激烈的組別中，率先建立起統治地位。日本：日本隊在世界盃開打前的準備工作，卻遭到嚴重的「極端戰力空前危機」重創，隊長遠藤航在小組首戰前僅剩3天時，宣布退出國家隊名單。遠藤航自今年2月下旬起就一直受到腳傷困擾，在代表利物浦出賽受傷後更接受了手術，雖然在傷勢復退跡象良好後，他最初順利入選了這份26人名單，但他在5月31日對陣冰島的熱身賽中只踢了半場，就因為賽中感到嚴重不適而被換下。總教練森保一先前曾根據醫療報告對其傷勢抱持希望。如今在遠藤航缺陣的情況下，日本隊的中場勢必得面臨全面的戰術洗牌。荷蘭：總教練科曼在這場關鍵的首戰中，必須設法填補幾位進攻核心缺陣的空檔。前鋒德佩（Memphis Depay）腿後腱舊傷，目前仍持續調整中。不過好消息是，右後衛鄧弗里斯（Denzel Dumfries）已完全康復，能大大提升右路的防守戰力。中後衛預計將由范德芬（Micky van de Ven）搭檔隊長范戴克（Virgil van Dijk）頂替中路。：這是日本連續第8次闖入世界盃會內賽，且他們近期的狀態熱得發燙。總教練森保一率領的這支球隊目前正處於一波6連勝的巔峰，其中還包括擊敗巴西與英格蘭的歷史性勝利。日本隊本次的目標是打破隊史魔咒，首度挺進世界盃16強之外的階段。這支亞洲強權將依賴他們極具侵略性的「3-4-2-1」前場壓迫體系，企圖打亂荷蘭隊的進攻節奏。：荷蘭在世界盃資格賽中幾乎以完美的表現挺進會內賽，他們在8場比賽中拿下6勝，狂轟27球且僅丟4球。不過，他們在資格賽中曾兩度被波蘭逼平，暴露出在面對組織極其嚴密的防守大巴時，進攻端可能會陷入掙扎。此外，他們近期的熱身賽表現起伏，包括以0：1不敵阿爾及利亞；不過在抵達美國後，隨即以2：1險勝烏茲別克做出回應。▪️守門員：鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基▪️後衛：菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介▪️中場：田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟▪️前鋒：後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗▪️守門員：巴特（Bart Verbruggen）、羅夫斯（Robin Roefs）、弗萊肯（Mark Flekken）▪️後衛：廷伯（Jurrien Timber）、范德芬（Micky van de Ven）、范戴克（Virgil van Dijk）、阿克（Nathan Ake）、哈托（Jorrel Hato）、鄧弗里斯（Denzel Dumfries）、范赫克（Jan Paul van Hecke）▪️中場：赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）、賴恩德斯（Tijjani Reijnders）、德容（Frenkie de Jong）、庫普梅納斯（Teun Koopmeiners）、德容恩（Marten de Roon）、廷伯（Quinten Timber）、提爾（Guus Til）、維弗爾（Mats Wieffer）▪️前鋒：布羅比（Brian Brobbey）、德佩（Memphis Depay）、加克波（Cody Gakpo）、克魯伊維特（Justin Kluivert）、朗（Noa Lang）、馬倫（Donyell Malen）、薩默維爾（Crysencio Summerville）、韋霍斯特（Wout Weghorst）