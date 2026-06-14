2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月15日F組賽事開踢，「藍武士」日本首戰交手「橙衣軍團」荷蘭，雙方相隔13年再度碰頭，2隊在世界盃開踢前，都有遇到傷兵困擾，日本隊長遠藤航因傷臨時退賽，加上主力三笘薰也未參賽，考驗總教練森保一的調度；荷蘭多位主力在大賽前受傷，加上近期熱身賽表現起伏不定，能否在首戰回穩，成為勝敗關鍵。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場F組日本VS荷蘭的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/15 日本VS荷蘭基本資訊
📍日本VS荷蘭戰力戰力分析
📍日本VS荷蘭預計先發名單與傷兵名單
📍日本VS荷蘭近期戰績
📍2026世界盃日本國家隊球員名單
📍2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃F組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/15日本VS荷蘭基本資訊
📍比賽對戰：日本 vs 荷蘭（世界盃F組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月15日凌晨4點（台灣時間）
📍比賽地點：AT&T體育場（美國德州）
📍主裁判：埃爾法特（Ismail Elfath，美國）
📍最近一次交手： 荷蘭 2：2 日本（2013年11月16日，國際友誼賽）
📍日本VS荷蘭戰力分析
日本：資深主力缺陣、考驗森保一調度
日本近況不差，狀況可以說火燙，不過小組賽前隊長遠藤航因傷退賽，此外，陣中的靈魂邊鋒三笘薰也確定完全無緣參與今夏的這場盛事。在資深球員缺席的情況下，總教練森保一預計將起用大賽經驗豐富的田中碧重返中場，他將與跑動積極的年輕小將佐野海舟搭檔，築起中場的核心引擎。後防線則將由伊藤洋輝、板倉滉與谷口彰悟組成堅固的三後衛防線。
在前線部分，久保建英與堂安律將扛起主要的組織與創造力重任，這2位進攻中場必須設法撕裂身體素質強悍的荷蘭防線。前鋒則預計由信心滿滿的上田綺世掛帥。這位神射手本季迎來爆發性的一年，代表飛燕諾在荷甲聯賽出賽31場就狂轟了25顆進球。
荷蘭：挺過傷兵危機、期盼建立統治地位
本屆世界盃荷蘭遭遇了一波嚴重的傷兵潮衝擊，後衛廷伯（Jurrien Timber）不幸在世界盃開打前倒下；進攻發動機西蒙斯（Xavi Simons）因嚴重傷勢未獲國家隊徵召；謝爾登（Jerdy Schouten）同樣因遭遇嚴重的膝蓋傷勢而確定缺席。
「橙衣軍團」荷蘭仍抱持著謹慎樂觀的態度迎戰。總教練科曼（Ronald Koeman）的球隊期盼能在這個包含瑞典與突尼西亞、競爭極其激烈的組別中，率先建立起統治地位。
📍日本VS荷蘭傷兵名單與預計先發
傷兵名單：
日本：日本隊在世界盃開打前的準備工作，卻遭到嚴重的「極端戰力空前危機」重創，隊長遠藤航在小組首戰前僅剩3天時，宣布退出國家隊名單。遠藤航自今年2月下旬起就一直受到腳傷困擾，在代表利物浦出賽受傷後更接受了手術，雖然在傷勢復退跡象良好後，他最初順利入選了這份26人名單，但他在5月31日對陣冰島的熱身賽中只踢了半場，就因為賽中感到嚴重不適而被換下。
總教練森保一先前曾根據醫療報告對其傷勢抱持希望。如今在遠藤航缺陣的情況下，日本隊的中場勢必得面臨全面的戰術洗牌。
荷蘭：總教練科曼在這場關鍵的首戰中，必須設法填補幾位進攻核心缺陣的空檔。前鋒德佩（Memphis Depay）腿後腱舊傷，目前仍持續調整中。不過好消息是，右後衛鄧弗里斯（Denzel Dumfries）已完全康復，能大大提升右路的防守戰力。中後衛預計將由范德芬（Micky van de Ven）搭檔隊長范戴克（Virgil van Dijk）頂替中路。
⚽日本預計先發（3-4-2-1）：
⚽荷蘭預計先發（4-3-3）：
📍日本VS荷蘭近期戰績
日本：這是日本連續第8次闖入世界盃會內賽，且他們近期的狀態熱得發燙。總教練森保一率領的這支球隊目前正處於一波6連勝的巔峰，其中還包括擊敗巴西與英格蘭的歷史性勝利。日本隊本次的目標是打破隊史魔咒，首度挺進世界盃16強之外的階段。這支亞洲強權將依賴他們極具侵略性的「3-4-2-1」前場壓迫體系，企圖打亂荷蘭隊的進攻節奏。
荷蘭：荷蘭在世界盃資格賽中幾乎以完美的表現挺進會內賽，他們在8場比賽中拿下6勝，狂轟27球且僅丟4球。不過，他們在資格賽中曾兩度被波蘭逼平，暴露出在面對組織極其嚴密的防守大巴時，進攻端可能會陷入掙扎。
此外，他們近期的熱身賽表現起伏，包括以0：1不敵阿爾及利亞；不過在抵達美國後，隨即以2：1險勝烏茲別克做出回應。
📍日本26人名單：
▪️守門員：鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基
▪️後衛：菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介
▪️中場：田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟
▪️前鋒：後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗
📍荷蘭26人名單：
▪️守門員：巴特（Bart Verbruggen）、羅夫斯（Robin Roefs）、弗萊肯（Mark Flekken）
▪️後衛：廷伯（Jurrien Timber）、范德芬（Micky van de Ven）、范戴克（Virgil van Dijk）、阿克（Nathan Ake）、哈托（Jorrel Hato）、鄧弗里斯（Denzel Dumfries）、范赫克（Jan Paul van Hecke）
▪️中場：赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）、賴恩德斯（Tijjani Reijnders）、德容（Frenkie de Jong）、庫普梅納斯（Teun Koopmeiners）、德容恩（Marten de Roon）、廷伯（Quinten Timber）、提爾（Guus Til）、維弗爾（Mats Wieffer）
▪️前鋒：布羅比（Brian Brobbey）、德佩（Memphis Depay）、加克波（Cody Gakpo）、克魯伊維特（Justin Kluivert）、朗（Noa Lang）、
馬倫（Donyell Malen）、薩默維爾（Crysencio Summerville）、韋霍斯特（Wout Weghorst）
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📍2026世界盃日本國家隊球員名單
📍2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
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📍比賽對戰：日本 vs 荷蘭（世界盃F組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月15日凌晨4點（台灣時間）
📍比賽地點：AT&T體育場（美國德州）
📍主裁判：埃爾法特（Ismail Elfath，美國）
📍最近一次交手： 荷蘭 2：2 日本（2013年11月16日，國際友誼賽）
日本：資深主力缺陣、考驗森保一調度
日本近況不差，狀況可以說火燙，不過小組賽前隊長遠藤航因傷退賽，此外，陣中的靈魂邊鋒三笘薰也確定完全無緣參與今夏的這場盛事。在資深球員缺席的情況下，總教練森保一預計將起用大賽經驗豐富的田中碧重返中場，他將與跑動積極的年輕小將佐野海舟搭檔，築起中場的核心引擎。後防線則將由伊藤洋輝、板倉滉與谷口彰悟組成堅固的三後衛防線。
在前線部分，久保建英與堂安律將扛起主要的組織與創造力重任，這2位進攻中場必須設法撕裂身體素質強悍的荷蘭防線。前鋒則預計由信心滿滿的上田綺世掛帥。這位神射手本季迎來爆發性的一年，代表飛燕諾在荷甲聯賽出賽31場就狂轟了25顆進球。
荷蘭：挺過傷兵危機、期盼建立統治地位
本屆世界盃荷蘭遭遇了一波嚴重的傷兵潮衝擊，後衛廷伯（Jurrien Timber）不幸在世界盃開打前倒下；進攻發動機西蒙斯（Xavi Simons）因嚴重傷勢未獲國家隊徵召；謝爾登（Jerdy Schouten）同樣因遭遇嚴重的膝蓋傷勢而確定缺席。
「橙衣軍團」荷蘭仍抱持著謹慎樂觀的態度迎戰。總教練科曼（Ronald Koeman）的球隊期盼能在這個包含瑞典與突尼西亞、競爭極其激烈的組別中，率先建立起統治地位。
傷兵名單：
日本：日本隊在世界盃開打前的準備工作，卻遭到嚴重的「極端戰力空前危機」重創，隊長遠藤航在小組首戰前僅剩3天時，宣布退出國家隊名單。遠藤航自今年2月下旬起就一直受到腳傷困擾，在代表利物浦出賽受傷後更接受了手術，雖然在傷勢復退跡象良好後，他最初順利入選了這份26人名單，但他在5月31日對陣冰島的熱身賽中只踢了半場，就因為賽中感到嚴重不適而被換下。
總教練森保一先前曾根據醫療報告對其傷勢抱持希望。如今在遠藤航缺陣的情況下，日本隊的中場勢必得面臨全面的戰術洗牌。
荷蘭：總教練科曼在這場關鍵的首戰中，必須設法填補幾位進攻核心缺陣的空檔。前鋒德佩（Memphis Depay）腿後腱舊傷，目前仍持續調整中。不過好消息是，右後衛鄧弗里斯（Denzel Dumfries）已完全康復，能大大提升右路的防守戰力。中後衛預計將由范德芬（Micky van de Ven）搭檔隊長范戴克（Virgil van Dijk）頂替中路。
⚽日本預計先發（3-4-2-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|鈴木彩艷
|Zion Suzuki
|後衛
|伊藤洋輝
|Hiroki Ito
|後衛
|板倉滉
|Ko Itakura
|後衛
|谷口彰悟
|Shogo Taniguchi
|中場
|菅原由勢
|Yukinari Sugawara
|中場
|佐野海舟
|Kaishu Sano
|中場
|田中碧
|Ao Tanaka
|中場
|長友佑都
|Yuto Nagatomo
|中場
|久保建英
|Takefusa Kubo
|中場
|堂安律
|Ritsu Doan
|前鋒
|上田綺世
|Ayase Ueda
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|費布吕亨
|Bart Verbruggen
|後衛
|鄧弗里斯
|Denzel Dumfries
|後衛
|范德芬
|Micky van de Ven
|後衛
|范戴克
|Virgil van Dijk
|後衛
|阿克
|Nathan Ake
|中場
|赫拉芬貝赫
|Ryan Gravenberch
|中場
|德容
|Frenkie de Jong
|中場
|賴恩德斯
|Tijjani Reijnders
|前鋒
|馬倫
|Donyell Malen
|前鋒
|韋霍斯特
|Wout Weghorst
|前鋒
|加克波
|Cody Gakpo
日本：這是日本連續第8次闖入世界盃會內賽，且他們近期的狀態熱得發燙。總教練森保一率領的這支球隊目前正處於一波6連勝的巔峰，其中還包括擊敗巴西與英格蘭的歷史性勝利。日本隊本次的目標是打破隊史魔咒，首度挺進世界盃16強之外的階段。這支亞洲強權將依賴他們極具侵略性的「3-4-2-1」前場壓迫體系，企圖打亂荷蘭隊的進攻節奏。
荷蘭：荷蘭在世界盃資格賽中幾乎以完美的表現挺進會內賽，他們在8場比賽中拿下6勝，狂轟27球且僅丟4球。不過，他們在資格賽中曾兩度被波蘭逼平，暴露出在面對組織極其嚴密的防守大巴時，進攻端可能會陷入掙扎。
此外，他們近期的熱身賽表現起伏，包括以0：1不敵阿爾及利亞；不過在抵達美國後，隨即以2：1險勝烏茲別克做出回應。
▪️守門員：鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基
▪️後衛：菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介
▪️中場：田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟
▪️前鋒：後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗
📍荷蘭26人名單：
▪️守門員：巴特（Bart Verbruggen）、羅夫斯（Robin Roefs）、弗萊肯（Mark Flekken）
▪️後衛：廷伯（Jurrien Timber）、范德芬（Micky van de Ven）、范戴克（Virgil van Dijk）、阿克（Nathan Ake）、哈托（Jorrel Hato）、鄧弗里斯（Denzel Dumfries）、范赫克（Jan Paul van Hecke）
▪️中場：赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）、賴恩德斯（Tijjani Reijnders）、德容（Frenkie de Jong）、庫普梅納斯（Teun Koopmeiners）、德容恩（Marten de Roon）、廷伯（Quinten Timber）、提爾（Guus Til）、維弗爾（Mats Wieffer）
▪️前鋒：布羅比（Brian Brobbey）、德佩（Memphis Depay）、加克波（Cody Gakpo）、克魯伊維特（Justin Kluivert）、朗（Noa Lang）、
馬倫（Donyell Malen）、薩默維爾（Crysencio Summerville）、韋霍斯特（Wout Weghorst）
📍2026世界盃F組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月15日（一）
|凌晨04：00
|荷蘭vs日本
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月15日（一）
|早上10：00
|瑞典vs突尼西亞
|BBVA體育場／瓜達魯佩
|第2輪
|6月21日（日）
|凌晨01：00
|荷蘭vs瑞典
|NRG體育場／休士頓
|6月21日（日）
|中午12：00
|突尼西亞vs日本
|BBVA體育場／瓜達魯佩
|第3輪
|6月26日（五）
|早上07：00
|日本vs瑞典
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月26日（五）
|凌晨07：00
|突尼西亞vs荷蘭
|堪薩斯市體育場／堪薩斯
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
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|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
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