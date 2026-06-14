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高雄市立民生醫院出現本土登革熱院內群聚疫情，疾管署今（14）日表示，已成立機動防疫隊南下支援，並由副署長林明誠率隊協助高雄市執行醫院及周邊環境防治，中央、地方將共同防堵疫情擴散。疾管署指出，目前這起群聚累計6例確診，均與民生醫院相關，截至目前尚未發現疫情向外擴散，預計將持續監測至7月12日。疾管署表示，因應民生醫院群聚疫情，已於6月12日成立機動防疫隊，派員進行院內及疫情警戒範圍孳生源巡檢。截至今日，累計出勤14人次，工作內容包括查核苓雅區奏捷里高風險列管點、督導緊急防治作業，並與高雄市衛生局共同評估民生醫院疫情單位、院內風險場域及周邊工地環境。林明誠表示，目前是民生醫院登革熱群聚疫情控制關鍵期，仍須密切觀察後續變化。高雄市在疫調發現指標個案潛伏期間曾於民生醫院住院後，已啟動全院孳生源巡查、環境整頓、群聚單位緊急噴藥，並利用高效能捕蚊燈輔助監測。高雄市也針對群聚單位相關工作人員、住院中病患及已出院病患擴大採檢，並結合相關局處執行社區聯合防治。疾管署表示，後續也會協助病毒基因型比對，釐清可能感染源，並持續提供防治建議。依疾管署統計，今年截至6月14日，國內累計7例本土登革熱確定病例，均居住於高雄市；另有68例境外移入病例，為近5年同期第3高，主要來自東南亞國家，其中以印尼21例最多，其次為馬爾地夫14例、越南9例。疾管署提醒，目前已進入登革熱流行期，近日頻繁降雨也適合病媒蚊孳生。民眾應落實「巡、倒、清、刷」，清除住家內外及工作場域積水容器；戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑。疾管署也提醒，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史及活動史。醫師可適時使用NS1快篩試劑，並留意患者是否出現腹痛、持續嘔吐、黏膜出血、嗜睡或躁動不安等重症警示徵象，以降低重症及死亡風險。