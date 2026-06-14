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國民黨主席鄭麗文仍在美國訪問，外傳原訂會見白宮國安會官員臨時被取消，與美國國務院官員會晤是科室層級官員，較慣例連降了三級。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文表示，若要為這趟旅程寫下結論，答案只有「失敗」與「徹底失敗」兩個字。她直言，鄭麗文原本想證明自己能在美中台之間穿梭協調，最後卻完全破功。周玉蔻指出，整趟行程最受關注的不是鄭麗文見了誰，而是沒見到誰，整個故事發展偏離原本的劇本。她提到，鄭麗文訪美期間與長期有統戰爭議的福建同鄉會長陳恒等僑團人物公開同框，觸碰了華府對於中國統戰與海外影響力作戰的敏感神經。此外，鄭麗文在美期間將第一島鏈說成冷戰思維、把軍購與貪污連結，更讓華府圈私下出現「她幾乎都在講北京叫她講的話」等評論。周玉蔻分析，鄭麗文最大的誤判，在於以為將鄭習會累積的政治光環帶進華府，就能換到美方的掌聲與信任，但華府根本不接受這種角色設定，鄭麗文回國留下來的只有接待層級爭議、反共人士抗議與紅色僑團風波，甚至宣稱自己成功激怒民進黨，但「真正被激怒的恐怕不是民進黨，而是現實」。她感嘆，這趟行程讓「科室級待遇」成為揮之不去的政治烙印，鄭麗文原本以為自己是答案，最後卻讓所有人看見她才是問題本身。