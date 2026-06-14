2026桃園電影節「經典重現」單元，將推出台灣諧星之王許不了1985年的最後遺作
《小丑與天鵝》2K數位修復版，導演朱延平回憶當年此片上映日，竟是許不了離世之時，他還記得出品人吳功打來電話：「我有一個好消息，一個壞消息。好消息是票房爆炸了， 壞消息是許不了死了。」而如今吳功也在6月4日因大腸癌病逝， 讓朱延平不勝唏噓。
《小丑與天鵝》上映當天 許不了竟在醫院猝逝
1985年夏天上映的《小丑與天鵝》，原先並非許不了生前最後一部作品，但在上映當天，他因心臟麻痺猝逝，讓這部描述腹語小丑和舞女郎之間情義相隨、有笑有淚的影片，全台更是瘋狂賣座。除了甄秀珍、方正、女丑蔡閨等人在片中搭配許不了的精彩演出外，
片中更記錄下許多已經消失的台北地景， 包括早已拆除的仁愛路一段空軍眷村、改建前的兒童樂園（ 今兒童育樂中心）等，值得再次品味。
朱延平回憶那時很多「兄弟」押他拍片，丟下明星名字、
上映檔期，之後兩手一攤，就等著他交貨。 只有製片人吳功找來知名編劇陳家昱，準備好精心編寫的《小丑 與天鵝》劇本，也只有吳功在全片拍完、上映之後， 仍然保留了完整的影片拷貝，才有機會數位修復、以突出的品質重現觀眾眼前，不禁感嘆：「他是真的投入、 深愛這個工作。」
朱延平信守對許不了承諾 照顧他小女兒到出嫁
《小丑與天鵝》由國家電影及視聽文化中心完成數位修復，
董事長褚明仁早年還在報社擔任記者時，就經常到吳功家聊天，回憶道：「 聽他說年輕時『水裡來，火裡去』的勇猛事蹟。之前國影中心還是電影資料館時期，吳功就將大量保存妥善的拷貝寄存，包括20 24年完成修復的《孽子》底片也是出自吳功之手。
在拍攝時，朱延平記得有一場戲是許不了獨自在麵攤傷心獨白，
拍到一半，許不了突然崩潰痛哭，抱著朱延平說：「我活不久了， 你要答應，幫我照顧我的小女兒…」朱延平的承諾延續至今， 當時不到一歲的許不了之女葉蓉庭，2015年結婚時就由朱延平送嫁 ，2025年《小丑與天鵝》在世界影音遺產日放映時， 葉蓉庭也是在朱延平的陪同下，第一次在大銀幕上， 看到如此清晰的父親形象。
許不了最後作品發威 票房打敗成龍與洪金寶
他還想到，許不了生前，他們共同有個願望，要「打倒新藝城，幹掉成龍，
打垮洪金寶」，《小丑與天鵝》在當年國片賣座排行得到第3名，成龍與洪金寶合作的《龍的心》拿下第4，前4名也沒有新藝城的電影，真的實現心願。《小丑與天鵝》上映時，成龍的《威龍猛探》本已票房穩居同檔冠軍，也被異軍突起的《小丑與天鵝》打下來，該片堪稱當年夏天最具話題性的國片。
8月
15日《小丑與天鵝》在桃園電影節放映時，還會邀請到朱延平與國家電影及視聽 文化中心董事長褚明仁，一起進行「天鵝之歌： 最後的小丑許不了」主題講座，暢談當年拍攝往事， 以及光影之外的一代笑匠許不了真實人生故事。2026桃園電影節將從8月14日至8月27日，於中壢SBC星 橋國際影城、桃園統領威秀影城、中壢光影電影館舉行。
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1985年夏天上映的《小丑與天鵝》，原先並非許不了生前最後一部作品，但在上映當天，他因心臟麻痺猝逝，讓這部描述腹語小丑和舞女郎之間情義相隨、有笑有淚的影片，全台更是瘋狂賣座。除了甄秀珍、方正、女丑蔡閨等人在片中搭配許不了的精彩演出外，
朱延平回憶那時很多「兄弟」押他拍片，丟下明星名字、
朱延平信守對許不了承諾 照顧他小女兒到出嫁
《小丑與天鵝》由國家電影及視聽文化中心完成數位修復，
在拍攝時，朱延平記得有一場戲是許不了獨自在麵攤傷心獨白，
他還想到，許不了生前，他們共同有個願望，要「打倒新藝城，幹掉成龍，
8月