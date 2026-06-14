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重演台獨黨綱事件 沈伯洋再被預判打臉

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日稱台北市長蔣萬安主張廢除監察院，是「學法律的還不了解」，引發外界質疑民進黨過去支持廢監院如今卻大轉彎。臉書粉專「鎖綠鴨」翻出台北市研考會主委殷瑋一段影片，指身為法律博士的殷瑋早已提前打臉沈的說法，「沈伯洋再次被殷瑋提前預判打臉，臉真的好腫」。殷瑋13日在節目《週末大爆卦》上表示，沈伯洋搬出大法官釋字632，宣稱蔣萬安提出廢除監察院違憲，但事實上，釋字文並非如此，內容寫道「立法院就總統所提監察院人事議案，積極行使同意權」，意思就是，大法官認為要積極行使同意權，且「不論為同意或不同意之決定，皆已」；換句話說，投票「同意」或投票「不同意」，皆是積極行使同意權，並非沈伯洋所說的違憲。殷瑋直言，世界不是繞著民進黨轉，更不是民進黨想提名誰擔任監委就能通過，「沒有這種事情」，當人民認為這些人不適合時，立法院當然可以投不同意票；當人民認為要廢除監察院時，就應該進入實質討論過程。他並打臉沈伯洋「字句這麼清楚」，就寫在沈伯洋提出的釋字632中。粉專鎖綠鴨14日也發出一則PO文，指「重演台獨黨綱事件！沈伯洋再被藍營新戰神預判打臉！」蔣萬安呼籲廢監察院贏得好評，但沈伯洋今天還在跳針批蔣「對釋字632號不瞭解」，殊不知同樣也是法律博士的殷瑋「昨天」就在中天節目上，提前預判打臉了沈「釋字632號」的說法。鎖綠鴨提到，昨天殷瑋清楚指出釋字632明明白白寫了「立法院就總統所提監察院人事議案積極行使同意權，不論為同意或不同意之決定，即已履行憲法所定行使同意權之義務」，也就是說，沈伯洋完全說錯，大法官說的是投「不同意」也是積極行使、沒有違憲。鎖綠鴨指出，上次搞錯台獨黨綱，被殷瑋提前拿出正常國家決議文，已經預判打臉過一次，這次沈伯洋連釋憲都講錯、而且又被殷瑋提前打臉，「沈伯洋到底哪門子法學博士？他真的懂法律嗎？」另殷也提出兩大重點，第一是早點修憲廢掉監院，「不就沒有這個釋憲文的疑慮？」所以關鍵就是啟動修憲；第二是，沈伯洋現在講釋憲文，就已是等於幫蔣萬安證明應儘速修憲廢監院。鎖綠鴨並直言，釋字632的由來，是源於陳水扁時期有三年沒監委，「說實話，那三年沒監委，有差嗎？」民進黨後來再次執政、有監委，該查的超思、軍購案等等還不是都不查，所以「每年還得花大錢供養它（監察院）？廢掉根本沒差！」