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▲SpaceX上市揭秘持有1.8萬枚BTC帳面翻倍（圖／美聯社／達志影像）

公司 持有BTC 全球上市公司排名 SpaceX 18,712枚 第8名 特斯拉 11,509枚 — 兩家合計 30,221枚 第5名

SpaceX 6月12日以代號SPCX正式登上那斯達克，首日股價收在160.95美元、大漲約19%，市值突破2兆美元，創下史上最大IPO紀錄。然而對加密貨幣圈而言，這場世紀上市最大的彩蛋，藏在遞交給美國證管會（SEC）的S-1申請文件裡。S-1文件首度曝光，SpaceX手上握有18,712枚比特幣，平均買入成本約35,320美元，以目前約63,000美元的市價計算，這批比特幣市值約11.8億美元，帳面浮盈幾乎翻了一倍。這個倉位讓SpaceX一舉躍升為全球第8大上市公司比特幣持有者。讓市場真正驚訝的，是把馬斯克旗下兩家公司的持倉加在一起來看。特斯拉目前持有11,509枚比特幣，與SpaceX的18,712枚合計，馬斯克麾下兩家公司共握有30,221枚BTC，若合算在同一張資產負債表上，規模足以擠進全球上市公司第5大比特幣持有者。值得注意的是，馬斯克從未讓任何一家公司公開喊出「比特幣戰略儲備」的口號，不像Strategy（前MicroStrategy）那樣把屯幣當成主業大聲宣傳。然而兩家公司悄悄累積的倉位，卻已足以和那些專門成立的比特幣財庫公司同台競爭，規模令人咋舌。平均買入成本約35,320美元，現價約63,000美元，帳面浮盈接近一倍。SpaceX的這份S-1文件，不只是一場史上最大IPO的財務揭露，更意外地替全球加密貨幣市場投下了一顆震撼彈——馬斯克低調屯積的比特幣規模，遠比外界預期的更為驚人。