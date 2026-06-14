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中國近日在廈門舉行「海峽論壇」，在會上提出將採購台灣的鳳梨釋迦、石斑魚、文旦柚和茶葉等農漁產品。對此，農業部今（14）日表示，將持續協助農民開拓多元外銷市場、提升外銷供應鏈，並獎勵業者開拓優質高端外銷市場，也呼籲中國與我進行檢疫諮商，儘速恢復台灣農產品輸入，促進兩岸農產貿易正常化。農業部指出，政府近年來積極推動我國農產品出口市場多元化，已展現具體成果，多項產品獲得新市場准入，包括鳳梨外銷澳洲與紐西蘭、紅肉種紅龍果與龍虎斑外銷日本、文旦柚外銷馬來西亞、生鮮豬肉、豬皮、豬內臟外銷菲律賓、新加坡，以及番石榴、芒果、紅龍果及荔枝外銷歐盟等。今年6月法國最大生鮮批發市場Rungis採購我國芒果、紅龍果及荔枝，以及台畜公司豬肉產品首度出口新加坡等，都是政府與業者及農民共同努力拓銷市場，將我國優質農產品推上世界舞台的最佳例證。農業部直言，過去台灣農產品對中國市場依賴度較高，但中國近年來屢屢不顧國際貿易規範與慣例，以莫須有理由任意暫停我農產品輸入，且不僅拒絕與我方進行科學諮商，甚至提出政治條件做為恢復開放台灣農產品輸入的前提。為確保農民穩定收益，政府實有必要協助農民與業者，開拓多元外銷通路，降低對中國市場的依賴。農業部指出，中國近年來逕自暫停我國鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農產品進口，不僅缺乏具體科學證據，且忽視我方諮商要求，中國於2022年推出《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，要求各國食品企業必須先行通過中方的註冊認可，產品才能銷中，但在我國依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制向中方提出台灣合格登錄名單後，中國始終未具體回應，僅單方面且未敘明理由，選擇性登錄台灣部分企業，形同對我國農產食品變相實施進口限制措施。農業部強調，任何制度透明、符合國際貿易規範及遵循科學證據的外銷市場，政府都會支持及協助產業爭取准入，並積極提供獎勵與布局拓銷將秉持「分散風險、多元布局」策略，持續與業者及農民攜手拓展外銷，穩定收益，並呼籲中國依循國際貿易規範與科學原則，恢復我農產品輸入及順暢兩岸貿易。