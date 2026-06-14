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韓劇《鐵拳教育》本月5日在Netflix全季十集一次上線，一公開後就衝上串流排行榜，劇情中，在第五集中一名小學老師遭到家長騷擾，因此停職暫時離開學校，為此飾演羅華振的金武烈假扮成小學老師，來整治小朋友們，沒想到這年紀的小孩因為太過調皮，讓平常打人不費力的他，一下課後回家直接倒在沙發上，讓許多網友看完直呼：「老師真辛苦！」《鐵拳教育》第五集中，小學老師崔智善因為不斷遭到學生金宇振的媽媽精神騷擾，使她罹患憂鬱症，甚至差點在學校輕生，為了維護老師的教育權利，教權保護局介入學校中調查，而飾演警察羅華振的金武烈，裝扮成了小學老師融入班級中，沒想到想當老師並不是一件簡單的事。金武烈一踏進班級裡，班上年幼的小朋友就跑來跑去、不受控制，甚至一上課就想尿尿，只能讓金武烈抱著衝廁所，平常揍人不眨眼睛的他，這樣一整天操勞下來，使他下課一回家就累到躺在沙發上，讓許多網友看完直呼：「管小孩是世界上最累的事。」金武烈管完小孩累壞的片段在網路上曝光後，讓許多網友瞬間笑出來，「我們一起致敬低年級老師和幼教老師」、「這一集的恐龍家長的電話騷擾讓我看得都會很煩躁」、「讓我想起當初從事安親班老師工作的那段日子」、「這件事是這部戲裡面唯一沒有浮誇的地方」、「當老師真的好辛苦」、「男主角寧願回去揍那些流氓更輕鬆。」