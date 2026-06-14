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真實三國SLG《三國：戰地無疆》年度大型活躍賽事「第三屆許田圍獵」正式圓滿落幕。數十支頂尖聯盟歷時三個月的激烈角逐，最終於 6 月 7 日迎來總決賽終極對決，誕生最強聯盟。冠軍隊伍將捧起專屬雙龍奪鼎冠軍獎盃，收獲至高榮耀與豐厚獎勵。「第二節許田圍獵全球總決賽」即將開打。本次賽事集結台港澳、日本、韓國三大地區共同角逐最強霸主寶座。賽事採用全公平競技模式，冠軍隊伍可獲得精緻三國人物手辦大獎本次許田聯賽自 2026 年 3 月 18 日開啟報名通道，歷經 3 月 29 日至 5 月 7 日共 12 場常規賽的角逐，以及 5 月 10 日至 6 月 4 日 8 場季後賽的單敗淘汰，最終四強隊伍脫穎而出，展開總決賽的終極爭奪。賽事全程採用公平競技模式，考驗聯盟的戰術佈局、團隊協作與臨場調度能力。8 進 4 階段上演多場精彩對決，其中世外桃源二隊與煙雨樓戰隊的較量尤為膾炙人口。比賽開始後雙方直奔中心積分建築與 buff 加成建築展開對抗，儘管世外桃源二隊在人數劣勢下頑強奮戰，數度發起猛烈進攻並成功奪取中心城池，但煙雨樓戰隊憑藉穩定發揮與團隊優勢最終獲勝，成功晉級四強。最後經過多輪生死對決，世外桃源戰隊一路過關斬將，最終摘得本次許田聯賽港台區總冠軍。本次賽事為各名次優勝隊伍準備了豐厚的遊戲內獎勵，其中最具收藏價值的當屬冠軍專屬「雙龍奪鼎」冠軍獎盃，冠軍隊伍每名成員均可獲得1份。獎盃兩側以立體浮雕雙龍為柄，呈雙龍奪鼎之勢，完美復刻許田圍獵群雄爭鋒的熱血場景，象徵冠軍聯盟的權威與榮耀。杯身中央鑲嵌菱形「榮耀之眼」，環繞漢代經典紋飾，正面預留銘刻區域將永久鐫刻冠軍聯盟之名。整體採用鎏金工藝打磨成型，金澤質感細膩厚重，兼具三國雄渾氣質與現代精緻美學，是實力與榮耀的終極象徵。本屆許田圍獵前五名正式誕生！世外桃源聯盟「一隊」榮登冠軍寶座，將捧回「雙龍奪鼎」專屬實體獎盃；魔法堂、暗魂、梁山泊、戰無不克旗下隊伍分獲亞軍至第五名。所有上榜聯盟均可領取專屬稱號、王佐資源、海量銀錠等豐厚獎勵，見證聯盟榮耀時刻！《三國：戰地無疆》第二屆許田圍獵全球總決賽重磅來襲！賽事集結台港澳、日本、韓國三大地區 48 支頂尖隊伍、千名玩家同場對決，爭奪全球霸主殊榮。賽事採用純公平競技體系，摒除養成壓級、戰力差距等外力加持，徹底打破數值碾壓壁壘，讓勝負全然取決於聯盟戰術博弈、陣容搭配與團隊執行力。賽事分小組賽與單敗淘汰賽兩大階段，層層晉級角逐最終王座。參賽玩家可領取海量銀錠，優勝者斬獲專屬榮耀稱號、三國實體手辦，解鎖全服共享巔峰榮耀！活動詳情內容，請關注官方粉絲團，更多爆料內容即將釋出！