日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，中國遊客赴日數量也劇減。不過，京都市觀光協會指出，今年4月到訪京都的中客大減64.3%，但全體外國遊客數量僅下跌幾個百分點，影響相當有限。
日本媒體AERA Digital報導，自高市早苗發表「台灣有事」言論後已經約7個月，訪日中國旅客數量依舊低迷，日本政府觀光局發布的訪日外客統計顯示，4月份造訪日本的中客數量較去年同期大幅減少 56.8%。
京都中國遊客大減逾60% 對比全球遊客僅小跌
京都市旅遊協會目的地管理機構（DMO）企劃暨行銷總監堀江卓矢（Takuya Horie）表示，地方觀光智庫以疫情期間觀光客驟降的數據為基礎，針對中客減少的幅度進行動態模擬。最初預測中客數量大約會減少50%，實際數據顯示減少幅度更為劇烈。以今年4月份的單月數據來看，造訪京都的中國遊客實際上大舉減少了 64.3%。
但他也指出，經計算中國遊客減少對京都全體外國旅客整體的跌幅，僅僅只有幾個百分點。這統計意味著原本將京都納入行程的中客比例其實並不如想像中高。
官方並未針對中國遊客不愛京都的原因進行調查，但堀江分析，京都作為東亞傳統古都的歷史底蘊雖具備強大吸引力，不過中國旅客對日本觀光所追求的實質體驗可能與此不同。
中國影響不大 真正問題在中東戰火
報導也指出，相較於中國官方的旅遊抵制，真正影響京都國際觀光客數量的關鍵，是中東地區的軍事衝突。在美以對伊朗發動空襲後，行經中東航線的各航班隨即相繼宣告取消，對京都外籍旅客數量的影響更為顯著。隨著各航空公司目前已開始分階段陸續恢復航班，中東戰火對日本旅遊的實質衝擊預期將控制在有限範圍內。
國際遊客愛京都 千年文化現代都市
全球旅客對京都趨之若鶩的核心原因，堀江認為，這座長達千年以上作為日本政治與文化中心的城市，在全世界都極為罕見。旅客在京都所體驗到的全方位服務，背後皆有著千年的歷史底蘊支持，且京都是擁有146萬人的現代化大都市，高度集聚了頂級的住宿、餐飲與交通等基礎設施。這種近代最先進的城市功能與四季分明的自然美景完美融合的景觀，在全球觀光市場中可謂絕無僅有。
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京都中國遊客大減逾60% 對比全球遊客僅小跌
京都市旅遊協會目的地管理機構（DMO）企劃暨行銷總監堀江卓矢（Takuya Horie）表示，地方觀光智庫以疫情期間觀光客驟降的數據為基礎，針對中客減少的幅度進行動態模擬。最初預測中客數量大約會減少50%，實際數據顯示減少幅度更為劇烈。以今年4月份的單月數據來看，造訪京都的中國遊客實際上大舉減少了 64.3%。
但他也指出，經計算中國遊客減少對京都全體外國旅客整體的跌幅，僅僅只有幾個百分點。這統計意味著原本將京都納入行程的中客比例其實並不如想像中高。
官方並未針對中國遊客不愛京都的原因進行調查，但堀江分析，京都作為東亞傳統古都的歷史底蘊雖具備強大吸引力，不過中國旅客對日本觀光所追求的實質體驗可能與此不同。
中國影響不大 真正問題在中東戰火
報導也指出，相較於中國官方的旅遊抵制，真正影響京都國際觀光客數量的關鍵，是中東地區的軍事衝突。在美以對伊朗發動空襲後，行經中東航線的各航班隨即相繼宣告取消，對京都外籍旅客數量的影響更為顯著。隨著各航空公司目前已開始分階段陸續恢復航班，中東戰火對日本旅遊的實質衝擊預期將控制在有限範圍內。
國際遊客愛京都 千年文化現代都市
全球旅客對京都趨之若鶩的核心原因，堀江認為，這座長達千年以上作為日本政治與文化中心的城市，在全世界都極為罕見。旅客在京都所體驗到的全方位服務，背後皆有著千年的歷史底蘊支持，且京都是擁有146萬人的現代化大都市，高度集聚了頂級的住宿、餐飲與交通等基礎設施。這種近代最先進的城市功能與四季分明的自然美景完美融合的景觀，在全球觀光市場中可謂絕無僅有。