（更新時間19:05，新增大雷雨警戒範圍）大雨繼續下！中央氣象署今（14）日午後發布大雷雨警訊，針對高雄、屏東地區，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨警戒、淹水警戒最新動態。

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🟡 水利署最新淹水警戒

二級警戒 高雄市：大社區 （時雨量42.5毫米）

🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

🟡18時37分發布大雷雨即時訊息

陸上示警區域
大雷雨即時訊息示警區域
高雄市    鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、鳳山區、大寮區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、永安區、彌陀區、梓官區

🟡18時15分發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至19時15分
陸上示警區域
高雄市    楠梓區、大樹區、大社區、仁武區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、旗山區、美濃區、六龜區、茂林區
屏東縣    長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...