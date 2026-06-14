（更新時間19:05，新增大雷雨警戒範圍）

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水利署最新淹水警戒

18時37分發布大雷雨即時訊息

18時15分發布大雷雨即時訊息

大雨繼續下！中央氣象署今（14）日午後發布大雷雨警訊，針對高雄、屏東地區，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨警戒、淹水警戒最新動態。發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。陸上示警區域大雷雨即時訊息示警區域高雄市 鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、鳳山區、大寮區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、永安區、彌陀區、梓官區📍持續時間至19時15分陸上示警區域高雄市 楠梓區、大樹區、大社區、仁武區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、旗山區、美濃區、六龜區、茂林區屏東縣 長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉