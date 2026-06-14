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效力韓國職棒（KBO）韓華英隊台灣左投王彥程在「投1休4」後，今（14）日先發交手培證英雄隊，主投5局失2分，但控球不理想，單場5次四死球保送寫下旅韓最差紀錄，最終無關勝敗。不過開局對老將崔周煥的觸身球引發熱議，王彥程丟到人後，立刻下丘關心打者，並脫帽致意，崔周煥也拍了拍王彥程的肩膀，表示無大礙，這一幕也被網友大讚「有禮貌的孩子」、「運動家精神」。王彥程前次登板是6月9日，僅投3.1局就失6分（4責失分），最終吞下本季第3敗。王彥程僅休4天，今日迎接本季第14場先發，作客高尺巨蛋，交手培證英雄隊，2局下被敲出2安外加1次保送形成滿壘，王彥程出現暴投，免費奉送英雄隊1分。5局下韓華隊2：1領先，王彥程再度遇到危機，投出保送後，被洋砲卡斯頓·日浦（Keston Hiura）敲出二壘安打，面對二、三壘得點圈危機，王彥程雖然成功製造滾地球，卻也被跑回追平分。韓華隊在6局下換投，總計王彥程此役主投5局失2分，共用93球，被敲出4支安打，送出3次三振、5次四死球保送，寫下旅韓後單場最多保送一役，最快球速達148公里，最終無關勝敗。不過王彥程在比賽過程中的一個舉動引發熱議，開局對英雄隊老將崔周煥投出肩膀以上的觸身球，崔周煥被球擊中後一度倒地，王彥程立刻下丘且脫帽致歉，崔周煥起身後也拍了拍王彥程的肩膀，表示狀況沒問題。王彥程的暖心舉動也獲得網友稱讚，「有禮貌的孩子」、「運動家精神」、「態度很正確」。