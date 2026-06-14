美國總統川普（Donald Trump）6月14日將迎來80歲大壽，但他本人對於「80」這個數字也有年齡焦慮，還直說「不要祝我生日快樂，我一點都不開心」。
別祝生日快樂 川普坦言80歲不開心
據美媒今日美國（USA Today）報導，川普6月11日在白宮橢圓形辦公室會晤美國聯邦醫療服務中心主任奧茲（Mehmet Oz），當天正好是奧茲的66歲生日。
奧茲在社群上分享與川普聊天的影片，他假裝不知道的指向白宮南草坪上正在搭建的巨大八角籠。這是為了慶祝美國建國250年，以及川普80歲生日的慶典活動的一環。
川普也隨即邀請他參加這場終極格鬥冠軍賽（UFC），祝賀奧茲生日快樂，稱讚他還很年輕且表現極佳。
川普當時向奧茲坦言，「你不需要祝我生日快樂，我對這個生日一點都沒有覺得開心，這是我從來沒有認真想過的數字，我不喜歡這個數字，但我終究還是走到了」。
昔嘲諷拜登80歲退化 笑說垃圾食物更健康
報導提到，雖然川普對於自己邁入80歲相當敏感，但他過去在公開場合一直盡量表現出自己的體能與美國前總統拜登（Joe Biden）有明顯差距。2024年大選期間，川普曾無情嘲弄當時81歲的拜登缺乏活力與認知能力退化，上個月，川普在一場倡導孕婦健康的活動中說，自己目前的身體感覺與50年前完全一模一樣。他還笑說這種良好的健康狀態要歸功於他熱愛的漢堡、牛排與碳酸飲料，或許垃圾食物才是對身體有益的，整天在餐廳裡只吃芹菜、過度斤斤計較體重的人，反而往往更早過世。
年度健檢超健康 心臟年輕14歲
另外，白宮醫師5月26日公布川普年度健康檢查的結果，整體健康狀況被評為「極佳」，由人工智慧（AI）輔助的心電圖分析也顯示，川普的心血管健康指標竟然足以與比他年輕14歲的人相媲美。
腳踝腫脹、手瘀青 白宮解釋都正常
但川普近期公開露面時，卻常被拍到許多外在異狀，包括雙腳腳踝明顯腫脹、右手背有瘀青、右耳後方皮膚有不尋常的變色狀況。
白宮發言人解釋，腳踝腫脹是因年長與肥胖者常見的慢性靜脈功能不全所致，手背瘀青則是頻繁握手和定期服用預防心血管疾病的低劑量阿斯匹靈所造成。
目前，白宮尚未透露川普慶生活動的細節，尚不清楚幕僚會不會幫他準備插滿80根蠟燭的生日蛋糕等。
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據美媒今日美國（USA Today）報導，川普6月11日在白宮橢圓形辦公室會晤美國聯邦醫療服務中心主任奧茲（Mehmet Oz），當天正好是奧茲的66歲生日。
奧茲在社群上分享與川普聊天的影片，他假裝不知道的指向白宮南草坪上正在搭建的巨大八角籠。這是為了慶祝美國建國250年，以及川普80歲生日的慶典活動的一環。
川普也隨即邀請他參加這場終極格鬥冠軍賽（UFC），祝賀奧茲生日快樂，稱讚他還很年輕且表現極佳。
川普當時向奧茲坦言，「你不需要祝我生日快樂，我對這個生日一點都沒有覺得開心，這是我從來沒有認真想過的數字，我不喜歡這個數字，但我終究還是走到了」。
報導提到，雖然川普對於自己邁入80歲相當敏感，但他過去在公開場合一直盡量表現出自己的體能與美國前總統拜登（Joe Biden）有明顯差距。2024年大選期間，川普曾無情嘲弄當時81歲的拜登缺乏活力與認知能力退化，上個月，川普在一場倡導孕婦健康的活動中說，自己目前的身體感覺與50年前完全一模一樣。他還笑說這種良好的健康狀態要歸功於他熱愛的漢堡、牛排與碳酸飲料，或許垃圾食物才是對身體有益的，整天在餐廳裡只吃芹菜、過度斤斤計較體重的人，反而往往更早過世。
年度健檢超健康 心臟年輕14歲
另外，白宮醫師5月26日公布川普年度健康檢查的結果，整體健康狀況被評為「極佳」，由人工智慧（AI）輔助的心電圖分析也顯示，川普的心血管健康指標竟然足以與比他年輕14歲的人相媲美。
腳踝腫脹、手瘀青 白宮解釋都正常
但川普近期公開露面時，卻常被拍到許多外在異狀，包括雙腳腳踝明顯腫脹、右手背有瘀青、右耳後方皮膚有不尋常的變色狀況。
白宮發言人解釋，腳踝腫脹是因年長與肥胖者常見的慢性靜脈功能不全所致，手背瘀青則是頻繁握手和定期服用預防心血管疾病的低劑量阿斯匹靈所造成。
目前，白宮尚未透露川普慶生活動的細節，尚不清楚幕僚會不會幫他準備插滿80根蠟燭的生日蛋糕等。