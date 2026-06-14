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國民黨主席鄭麗文出訪美國，在美國在台協會華府總部與美國國務院官員會晤，美方派出科室官員。在美國國務院的官僚體制中，對台政策依序由助理國務卿、副助理國務卿、處長、副處長、再到最基層的科室，較過往慣例連降了三級。對此，作家趙曉慧在臉書發文直言，簡直就是破格最低待遇，像大集團派接電話的出來敷衍。趙曉慧形容，就一間市值幾千億大集團董事長上門談合作，對方不但不讓妳進總公司大樓，甚至連總經理、經理、課長都不出來，派了一個「負責在辦公室接電話、查資料的辦事員」出來敷衍。在川普政府眼裡，鄭麗文的政治體重甚至連一個盧秀燕都不如，反觀朱立倫2022年訪美時因高喊親美反中，得以見國安會資深主任羅森柏格與國務院處長白丹利，而馬英九、連戰起碼也是副助理國務卿或處長接待，誰叫鄭麗文被美方判定「言行不一、兜售中共敘事」，承受降格待遇只是剛好而已。趙曉慧分析，川普政府此舉是以粗暴的商人邏輯，藉由修理鄭麗文來隔空對北京甩耳光。川普5月份才剛去北京和習近平見完面，習近平隨後疑似想利用鄭麗文訪美，向美方展示在台內部的政治實力，但川普一眼看穿，讓代理人只能和基層辦事員喝茶。她強調，川普政府藉此傳達了強烈訊號：「印太第一島鏈的佈局，台海如何維持和平，是我川普說了算，由不得你的代理人在我的地盤下指導棋。」