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▲妮可基嫚（右）跟齊斯艾本（左）的19年婚姻破裂，外界又把妮可視為被背叛的受害者。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆克魯斯（右）與妮可基嫚（左）當初離婚時，外界同情妮可比較多，大都認為她被阿湯背叛。（圖／美聯社／達志影像）

▲妮可基嫚（如圖）和前夫湯姆克魯斯的關係尚未正式修補，已經傳阿湯想幫她另一位前夫齊斯艾本走出低潮，她有可能被激怒。（圖／美聯社／達志影像）

湯姆克魯斯的心意說變就變？之前歐美八卦刊物才在炒他與妮可基嫚有可能「世紀破冰」、繼離婚25年之後再度碰面，沒想到還沒重逢阿湯哥的態度就轉向了，最新消息人士透露，他反而對妮可的第2任前夫齊斯艾本同病相憐，認為他被妮可的公關團隊妖魔化，就像自己當初跟她離婚一樣，反而對他放下不少成見，覺得似乎有點義務拉他一把、讓他早日走出陰霾。妮可基嫚當初和湯姆克魯斯離婚，受到好萊塢絕大多數人們的同情，各方認為她是被強勢的湯姆克魯斯背叛、拋棄，而後來她與齊斯艾本結婚，彼此的演藝界地位已經有「女強男弱」的態勢，但離婚時她還是被營造成「遭背叛」的可憐模樣，外界寧願相信齊斯厄本兩度跟年輕女性曖昧、毀掉自己的婚姻，哪怕他再怎麼否認也沒用，讓湯姆克魯斯感到似曾相識，因此很想聽聽看齊斯艾本這邊的說法，真相很有可能大出各方意料。根據歐美娛樂報導，湯姆克魯斯過去不是沒有背著齊斯艾本講過他的一些難聽話，但在這個世界上，最能了解他離婚心情的，也唯有自己了。身為妮可基嫚前後兩任前夫，離婚時的情況又有幾分雷同，彼此有如難兄難弟，其實不應該互相攻擊，湯姆克魯斯也認為，需要有人認真聽齊斯好好發洩一下，也許可能有妮可不願意被外人知道的內容。報導稱湯姆克魯斯願意對齊斯艾本釋出善意，一部分也是想拋下心裡曾經對他的不友善，和過去和解，絕對不是想要再次觸怒妮可，只是妮可未必能看得開，消息人士警告這種善意接觸如果一不小心弄巧成拙，反而有可能讓妮可認為他們兩個人聯手向她宣戰，而且以妮可的敏感程度，要接收到關於此事的一些風吹草動，非常簡單，很容易再次跟湯姆克魯斯處在緊張的狀態。偏偏湯姆克魯斯也是很固執的人，若覺得自己的舉動是對的，也不太可能因別人的看法改觀。妮可就算會被惹怒，阿湯認為自已在做一件對的事，就會硬做到底。有趣的是，目前齊斯艾本倒是在專心進行巡迴演出，沒有對外發表任何新的說法，可是阿湯來接近他，也許會讓他感到很訝異，不一定會是好的結果，外界只能拭目以待。