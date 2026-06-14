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▲玉真旭被封為《鐵拳教育》劇中最帥長髮男。（圖／翻攝自玉真旭IG@jinuk_ok）

韓劇《鐵拳教育》本月5日在Netflix上線後，瞬間衝上熱播排行榜第一名，第二集中九雲高中電機科老大仁範（玉真旭飾），因為不小心揍到已經交保護費的表志勳（奉靳代），因此會低頭向他道歉，被教權保護局制裁後，他成功改過向上圈粉無數，而留著長髮的他也被網友封為：「最帥長髮男！」29歲的玉真旭在《鐵拳教育》中飾演九雲高中電機科老大仁範，奉靳代潛入學校調查時，第一位接觸的就是這位長髮男，當時為了保護自己安危，支付給了對方仁範保護費，想不到在大家械鬥時，他卻突然被仁範給揍了一拳。而仁範也不是這種說打就打的人，因此他馬上就跟奉靳代道了歉，讓所有觀眾都笑出來。該段劇情最後，仁範成功改邪歸正，不僅將身上的刺青都除掉，還成為了一個努力學習的高中生，成為許多網友記憶深刻的片段。而帥氣又可教化的仁範也瞬間圈粉無數，他的IG照片在IG曝光後，讓許多粉絲馬上按下追蹤按鈕，「收了保護費還不小心打了PO，他還會道歉太可愛了哈哈」、「中長髮超好看」、「九雲這兩人可是劇中內有問題的人中最善良的。本性不差只是愛打架」、「開始喜歡長髮男了。」