2026年FIFA世界盃E組小組賽即將在15日點燃戰火，4屆世界盃冠軍德國隊將在休士頓體育場迎來歷史首度交鋒的對手——世界盃新軍庫拉索。這支加勒比海球隊是世界盃史上人口最少的參賽國，面對強勢回歸的日耳曼戰車，這場比賽充滿看點。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場E組精采對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/15 德國VS庫拉索基本資訊
📍德國VS庫拉索戰力分析
📍德國VS庫拉索預計先發名單與傷兵名單
📍德國VS庫拉索近期戰績
📍2026世界盃德國國家隊球員名單
📍2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
📍2026世界盃F組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
德國VS庫拉索賽事基本資訊
對戰組合：德國 vs 庫拉索(世界盃E組小組賽)
比賽時間：台灣時間2026年6月15日凌晨1點(美東時間6月14日下午1點 / 休士頓當地時間6月14日中午12點)
比賽地點：美國德州休士頓體育場(Houston Stadium / NRG Stadium)
轉播資訊：FOX體育台(美國)、ITV1(英國)
德國VS庫拉索戰力分析
德國：納格爾斯曼領軍，日耳曼戰車重新啟動
德國隊在前兩屆世界盃(2018年、2022年)皆於小組賽爆冷出局，本屆肩負著極大的重返榮耀壓力。在總教練尤利安·納格爾斯曼(Julian Nagelsmann)的帶領下，德國在資格賽與近期友誼賽拉出了一波驚人的9連勝，狀態極佳。球隊陣容結合了老將經驗與年輕活力，40歲傳奇門將曼努埃爾·諾伊爾(Manuel Neuer)宣告復出把關，而中前場則由弗洛里安·維爾茨(Florian Wirtz)與賈馬爾·穆西亞拉(Jamal Musiala)等新生代頂級球星領銜，進攻火力旺盛。
庫拉索：史上最小參賽國的奇蹟之旅
由78歲老帥迪克·艾德沃卡特(Dick Advocaat)帶領的庫拉索，成功在CONCACAF資格賽中以10戰不敗(7勝3平)的傲人戰績晉級，成為自2018年巴拿馬以來，中北美洲又一支初登場的黑馬。庫拉索陣中擁有多位具備歐洲聯賽經驗的球員，包括前曼聯青訓塔希特·鍾(Tahith Chong)與巴庫納(Bacuna)兄弟檔。儘管整體實力居於劣勢，但他們沒有包袱，期盼能在這場實力懸殊的對決中製造奇蹟。
德國VS庫拉索預計先發名單與傷兵名單
傷兵與陣容情報
德國：門將諾伊爾(Manuel Neuer)已從小腿傷勢中完全康復，確定重返先發。然而，18歲拜仁慕尼黑新星倫納特·卡爾(Lennart Karl)因大腿肌肉撕裂傷退出賽事，由RB萊比錫的阿桑·歐德拉奧戈(Assan Ouédraogo)遞補。
庫拉索：全員健康無傷兵。肯吉·戈雷(Kenji Gorre)已克服膝蓋小傷；前鋒尤爾根·洛卡迪亞(Jurgen Locadia)雖在友誼賽中領紅牌，但禁賽不影響世界盃正式賽程，確定可披掛上陣。
預計先發陣容
德國預計先發(4-2-3-1)：諾伊爾(Manuel Neuer)；約書亞·基米希(Joshua Kimmich)、約納坦·塔(Jonathan Tah)、尼科·施洛特貝克(Nico Schlotterbeck)、納撒尼爾·布朗(Nathaniel Brown)；費利克斯·恩梅查(Felix Nmecha)、亞歷山大·帕夫洛維奇(Aleksandar Pavlovic)；勒魯瓦·薩內(Leroy Sane)、賈馬爾·穆西亞拉(Jamal Musiala)、弗洛里安·維爾茨(Florian Wirtz)；凱·哈弗茨(Kai Havertz)。
庫拉索預計先發(4-3-3)：埃洛伊·羅姆(Eloy Room)；舒蘭迪·桑博(Shurandy Sambo)、阿曼多·奧比斯波(Armando Obispo)、朱里安·加里(Jurien Gaari)、謝雷爾·弗洛拉努斯(Sherel Floranus)；利瓦諾·科梅嫩西亞(Livano Comenencia)、朱尼尼奧·巴庫納(Juninho Bacuna)、萊昂德羅·巴庫納(Leandro Bacuna)；塔希特·鍾(Tahith Chong)、肯吉·戈雷(Kenji Gorre)、傑里米·安東尼斯(Jeremy Antonisse)。
德國VS庫拉索焦點與結果預測
預測結果：德國大勝(勝分差超過2球)
專家分析預測：雖然庫拉索打入世界盃本身就是一段極具熱血色彩的足球童話，但在小組賽首戰碰上急需建立信心與洗刷過去兩屆恥辱的德國隊，恐怕將面臨極大挑戰。納格爾斯曼將這場比賽比喻為德國盃首輪的「以下犯上」考驗，強調球隊絕不會輕敵。憑藉維爾茨(Florian Wirtz)與穆西亞拉(Jamal Musiala)強大的撕裂防線能力，預期德國將掌控球權，並能以多球差距擊敗庫拉索，強勢帶走3分積分。
2026世界盃德國國家隊球員名單
2026世界盃庫拉索國家隊球員名單
世界盃E組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/15 德國VS庫拉索基本資訊
📍德國VS庫拉索戰力分析
📍德國VS庫拉索預計先發名單與傷兵名單
📍德國VS庫拉索近期戰績
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對戰組合：德國 vs 庫拉索(世界盃E組小組賽)
比賽時間：台灣時間2026年6月15日凌晨1點(美東時間6月14日下午1點 / 休士頓當地時間6月14日中午12點)
比賽地點：美國德州休士頓體育場(Houston Stadium / NRG Stadium)
轉播資訊：FOX體育台(美國)、ITV1(英國)
德國VS庫拉索戰力分析
德國：納格爾斯曼領軍，日耳曼戰車重新啟動
德國隊在前兩屆世界盃(2018年、2022年)皆於小組賽爆冷出局，本屆肩負著極大的重返榮耀壓力。在總教練尤利安·納格爾斯曼(Julian Nagelsmann)的帶領下，德國在資格賽與近期友誼賽拉出了一波驚人的9連勝，狀態極佳。球隊陣容結合了老將經驗與年輕活力，40歲傳奇門將曼努埃爾·諾伊爾(Manuel Neuer)宣告復出把關，而中前場則由弗洛里安·維爾茨(Florian Wirtz)與賈馬爾·穆西亞拉(Jamal Musiala)等新生代頂級球星領銜，進攻火力旺盛。
庫拉索：史上最小參賽國的奇蹟之旅
由78歲老帥迪克·艾德沃卡特(Dick Advocaat)帶領的庫拉索，成功在CONCACAF資格賽中以10戰不敗(7勝3平)的傲人戰績晉級，成為自2018年巴拿馬以來，中北美洲又一支初登場的黑馬。庫拉索陣中擁有多位具備歐洲聯賽經驗的球員，包括前曼聯青訓塔希特·鍾(Tahith Chong)與巴庫納(Bacuna)兄弟檔。儘管整體實力居於劣勢，但他們沒有包袱，期盼能在這場實力懸殊的對決中製造奇蹟。
傷兵與陣容情報
德國：門將諾伊爾(Manuel Neuer)已從小腿傷勢中完全康復，確定重返先發。然而，18歲拜仁慕尼黑新星倫納特·卡爾(Lennart Karl)因大腿肌肉撕裂傷退出賽事，由RB萊比錫的阿桑·歐德拉奧戈(Assan Ouédraogo)遞補。
庫拉索：全員健康無傷兵。肯吉·戈雷(Kenji Gorre)已克服膝蓋小傷；前鋒尤爾根·洛卡迪亞(Jurgen Locadia)雖在友誼賽中領紅牌，但禁賽不影響世界盃正式賽程，確定可披掛上陣。
預計先發陣容
德國預計先發(4-2-3-1)：諾伊爾(Manuel Neuer)；約書亞·基米希(Joshua Kimmich)、約納坦·塔(Jonathan Tah)、尼科·施洛特貝克(Nico Schlotterbeck)、納撒尼爾·布朗(Nathaniel Brown)；費利克斯·恩梅查(Felix Nmecha)、亞歷山大·帕夫洛維奇(Aleksandar Pavlovic)；勒魯瓦·薩內(Leroy Sane)、賈馬爾·穆西亞拉(Jamal Musiala)、弗洛里安·維爾茨(Florian Wirtz)；凱·哈弗茨(Kai Havertz)。
庫拉索預計先發(4-3-3)：埃洛伊·羅姆(Eloy Room)；舒蘭迪·桑博(Shurandy Sambo)、阿曼多·奧比斯波(Armando Obispo)、朱里安·加里(Jurien Gaari)、謝雷爾·弗洛拉努斯(Sherel Floranus)；利瓦諾·科梅嫩西亞(Livano Comenencia)、朱尼尼奧·巴庫納(Juninho Bacuna)、萊昂德羅·巴庫納(Leandro Bacuna)；塔希特·鍾(Tahith Chong)、肯吉·戈雷(Kenji Gorre)、傑里米·安東尼斯(Jeremy Antonisse)。
預測結果：德國大勝(勝分差超過2球)
專家分析預測：雖然庫拉索打入世界盃本身就是一段極具熱血色彩的足球童話，但在小組賽首戰碰上急需建立信心與洗刷過去兩屆恥辱的德國隊，恐怕將面臨極大挑戰。納格爾斯曼將這場比賽比喻為德國盃首輪的「以下犯上」考驗，強調球隊絕不會輕敵。憑藉維爾茨(Florian Wirtz)與穆西亞拉(Jamal Musiala)強大的撕裂防線能力，預期德國將掌控球權，並能以多球差距擊敗庫拉索，強勢帶走3分積分。
2026世界盃德國國家隊球員名單
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|門將
|曼努埃爾·諾伊爾
|Manuel Neuer
|門將
|奧利弗·鮑曼
|Oliver Baumann
|門將
|亞歷山大·努貝爾
|Alexander Nübel
|後衛
|安東尼奧·呂迪格
|Antonio Rüdiger
|後衛
|瓦爾德馬·安東
|Waldemar Anton
|後衛
|約納坦·塔
|Jonathan Tah
|後衛
|尼科·施洛特貝克
|Nico Schlotterbeck
|後衛
|納撒尼爾·布朗
|Nathaniel Brown
|後衛
|大衛·勞姆
|David Raum
|後衛
|馬利克·佳夫
|Malick Thiaw
|中場
|亞歷山大·帕夫洛維奇
|Aleksandar Pavlovic
|中場
|約書亞·基米希
|Joshua Kimmich
|中場
|萊昂·戈雷茨卡
|Leon Goretzka
|中場
|賈馬爾·穆西亞拉
|Jamal Musiala
|中場
|帕斯卡·格羅斯
|Pascal Groß
|中場
|安傑洛·斯蒂勒
|Angelo Stiller
|中場
|弗洛里安·維爾茨
|Florian Wirtz
|中場
|納迪姆·阿米里
|Nadiem Amiri
|中場
|費利克斯·恩梅查
|Felix Nmecha
|中場
|阿桑·歐德拉奧戈
|Assan Ouédraogo
|前鋒
|凱·哈弗茨
|Kai Havertz
|前鋒
|傑米·萊韋林
|Jamie Leweling
|前鋒
|尼克·沃爾特馬德
|Nick Woltemade
|前鋒
|馬克西米利安·拜爾
|Maximilian Beier
|前鋒
|勒魯瓦·薩內
|Leroy Sané
|前鋒
|德尼茲·翁達夫
|Deniz Undav
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|門將
|泰里克·博達克
|Tyrick Bodack
|門將
|特雷弗·多恩布施
|Trevor Doornbusch
|門將
|埃洛伊·羅姆
|Eloy Room
|後衛
|里謝德利·巴祖爾
|Riechedly Bazoer
|後衛
|約書亞·布雷內特
|Joshua Brenet
|後衛
|羅雄·范艾馬
|Roshon van Eijma
|後衛
|謝雷爾·弗洛拉努斯
|Sherel Floranus
|後衛
|德弗倫·馮維爾
|Deveron Fonville
|後衛
|朱里安·加里
|Jurien Gaari
|後衛
|阿曼多·奧比斯波
|Armando Obispo
|後衛
|舒蘭迪·桑博
|Shurandy Sambo
|中場
|朱尼尼奧·巴庫納
|Juninho Bacuna
|中場
|萊昂德羅·巴庫納
|Leandro Bacuna
|中場
|利瓦諾·科梅嫩西亞
|Livano Comenencia
|中場
|凱文·費利達
|Kevin Felida
|中場
|阿爾賈尼·馬爾塔
|Ar'jany Martha
|中場
|泰瑞斯·諾斯林
|Tyrese Noslin
|中場
|戈德弗里德·勒梅拉托
|Godfried Roemeratoe
|前鋒
|傑里米·安東尼斯
|Jeremy Antonisse
|前鋒
|塔希特·鍾
|Tahith Chong
|前鋒
|肯吉·戈雷
|Kenji Gorre
|前鋒
|松捷·漢森
|Sontje Hansen
|前鋒
|赫爾瓦內·卡斯塔內爾
|Gervane Kastaneer
|前鋒
|布蘭德利·庫瓦斯
|Brandley Kuwas
|前鋒
|尤爾根·洛卡迪亞
|Jurgen Locadia
|前鋒
|吉爾·瑪格麗塔
|Jearl Margaritha
|輪次
|對戰組合
|比賽日期(台灣時間)
|第1輪
|德國 vs 庫拉索
|2026年6月15日1:00 AM
|第1輪
|象牙海岸 vs 厄瓜多
|2026年6月15日7:00 AM
|第2輪
|德國 vs 象牙海岸
|2026年6月21日4:00 AM
|第2輪
|庫拉索 vs 厄瓜多
|2026年6月21日8:00 AM
|第3輪
|厄瓜多 vs 德國
|2026年6月26日4:00 AM
|第3輪
|庫拉索 vs 象牙海岸
|2026年6月26日4:00 AM
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
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|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
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