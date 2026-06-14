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▲世界盃賽事將於6/15日正式進行E組賽程。（圖／取自FIFA WORLD CUP）

德國VS庫拉索賽事基本資訊

德國VS庫拉索戰力分析

▲四年一度的足球盛會世界盃即將引爆，德國國家隊總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）於今（22）日正式公布了前往美、加、墨征戰的26人最終大名單。（圖／美聯社／達志影像）

德國VS庫拉索預計先發名單與傷兵名單

▲德國在2014年奪冠之後，在國際賽表現並不是那麼理想。（圖／美聯社／達志影像）

德國VS庫拉索焦點與結果預測

2026世界盃德國國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 門將 曼努埃爾·諾伊爾 Manuel Neuer 門將 奧利弗·鮑曼 Oliver Baumann 門將 亞歷山大·努貝爾 Alexander Nübel 後衛 安東尼奧·呂迪格 Antonio Rüdiger 後衛 瓦爾德馬·安東 Waldemar Anton 後衛 約納坦·塔 Jonathan Tah 後衛 尼科·施洛特貝克 Nico Schlotterbeck 後衛 納撒尼爾·布朗 Nathaniel Brown 後衛 大衛·勞姆 David Raum 後衛 馬利克·佳夫 Malick Thiaw 中場 亞歷山大·帕夫洛維奇 Aleksandar Pavlovic 中場 約書亞·基米希 Joshua Kimmich 中場 萊昂·戈雷茨卡 Leon Goretzka 中場 賈馬爾·穆西亞拉 Jamal Musiala 中場 帕斯卡·格羅斯 Pascal Groß 中場 安傑洛·斯蒂勒 Angelo Stiller 中場 弗洛里安·維爾茨 Florian Wirtz 中場 納迪姆·阿米里 Nadiem Amiri 中場 費利克斯·恩梅查 Felix Nmecha 中場 阿桑·歐德拉奧戈 Assan Ouédraogo 前鋒 凱·哈弗茨 Kai Havertz 前鋒 傑米·萊韋林 Jamie Leweling 前鋒 尼克·沃爾特馬德 Nick Woltemade 前鋒 馬克西米利安·拜爾 Maximilian Beier 前鋒 勒魯瓦·薩內 Leroy Sané 前鋒 德尼茲·翁達夫 Deniz Undav

2026世界盃庫拉索國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 門將 泰里克·博達克 Tyrick Bodack 門將 特雷弗·多恩布施 Trevor Doornbusch 門將 埃洛伊·羅姆 Eloy Room 後衛 里謝德利·巴祖爾 Riechedly Bazoer 後衛 約書亞·布雷內特 Joshua Brenet 後衛 羅雄·范艾馬 Roshon van Eijma 後衛 謝雷爾·弗洛拉努斯 Sherel Floranus 後衛 德弗倫·馮維爾 Deveron Fonville 後衛 朱里安·加里 Jurien Gaari 後衛 阿曼多·奧比斯波 Armando Obispo 後衛 舒蘭迪·桑博 Shurandy Sambo 中場 朱尼尼奧·巴庫納 Juninho Bacuna 中場 萊昂德羅·巴庫納 Leandro Bacuna 中場 利瓦諾·科梅嫩西亞 Livano Comenencia 中場 凱文·費利達 Kevin Felida 中場 阿爾賈尼·馬爾塔 Ar'jany Martha 中場 泰瑞斯·諾斯林 Tyrese Noslin 中場 戈德弗里德·勒梅拉托 Godfried Roemeratoe 前鋒 傑里米·安東尼斯 Jeremy Antonisse 前鋒 塔希特·鍾 Tahith Chong 前鋒 肯吉·戈雷 Kenji Gorre 前鋒 松捷·漢森 Sontje Hansen 前鋒 赫爾瓦內·卡斯塔內爾 Gervane Kastaneer 前鋒 布蘭德利·庫瓦斯 Brandley Kuwas 前鋒 尤爾根·洛卡迪亞 Jurgen Locadia 前鋒 吉爾·瑪格麗塔 Jearl Margaritha

世界盃E組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期(台灣時間) 第1輪 德國 vs 庫拉索 2026年6月15日1:00 AM 第1輪 象牙海岸 vs 厄瓜多 2026年6月15日7:00 AM 第2輪 德國 vs 象牙海岸 2026年6月21日4:00 AM 第2輪 庫拉索 vs 厄瓜多 2026年6月21日8:00 AM 第3輪 厄瓜多 vs 德國 2026年6月26日4:00 AM 第3輪 庫拉索 vs 象牙海岸 2026年6月26日4:00 AM

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2026年FIFA世界盃E組小組賽即將在15日點燃戰火，4屆世界盃冠軍德國隊將在休士頓體育場迎來歷史首度交鋒的對手——世界盃新軍庫拉索。這支加勒比海球隊是世界盃史上人口最少的參賽國，面對強勢回歸的日耳曼戰車，這場比賽充滿看點。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場E組精采對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。對戰組合：德國 vs 庫拉索(世界盃E組小組賽)比賽時間：台灣時間2026年6月15日凌晨1點(美東時間6月14日下午1點 / 休士頓當地時間6月14日中午12點)比賽地點：美國德州休士頓體育場(Houston Stadium / NRG Stadium)轉播資訊：FOX體育台(美國)、ITV1(英國)德國隊在前兩屆世界盃(2018年、2022年)皆於小組賽爆冷出局，本屆肩負著極大的重返榮耀壓力。在總教練尤利安·納格爾斯曼(Julian Nagelsmann)的帶領下，德國在資格賽與近期友誼賽拉出了一波驚人的9連勝，狀態極佳。球隊陣容結合了老將經驗與年輕活力，40歲傳奇門將曼努埃爾·諾伊爾(Manuel Neuer)宣告復出把關，而中前場則由弗洛里安·維爾茨(Florian Wirtz)與賈馬爾·穆西亞拉(Jamal Musiala)等新生代頂級球星領銜，進攻火力旺盛。由78歲老帥迪克·艾德沃卡特(Dick Advocaat)帶領的庫拉索，成功在CONCACAF資格賽中以10戰不敗(7勝3平)的傲人戰績晉級，成為自2018年巴拿馬以來，中北美洲又一支初登場的黑馬。庫拉索陣中擁有多位具備歐洲聯賽經驗的球員，包括前曼聯青訓塔希特·鍾(Tahith Chong)與巴庫納(Bacuna)兄弟檔。儘管整體實力居於劣勢，但他們沒有包袱，期盼能在這場實力懸殊的對決中製造奇蹟。德國：門將諾伊爾(Manuel Neuer)已從小腿傷勢中完全康復，確定重返先發。然而，18歲拜仁慕尼黑新星倫納特·卡爾(Lennart Karl)因大腿肌肉撕裂傷退出賽事，由RB萊比錫的阿桑·歐德拉奧戈(Assan Ouédraogo)遞補。庫拉索：全員健康無傷兵。肯吉·戈雷(Kenji Gorre)已克服膝蓋小傷；前鋒尤爾根·洛卡迪亞(Jurgen Locadia)雖在友誼賽中領紅牌，但禁賽不影響世界盃正式賽程，確定可披掛上陣。德國預計先發(4-2-3-1)：諾伊爾(Manuel Neuer)；約書亞·基米希(Joshua Kimmich)、約納坦·塔(Jonathan Tah)、尼科·施洛特貝克(Nico Schlotterbeck)、納撒尼爾·布朗(Nathaniel Brown)；費利克斯·恩梅查(Felix Nmecha)、亞歷山大·帕夫洛維奇(Aleksandar Pavlovic)；勒魯瓦·薩內(Leroy Sane)、賈馬爾·穆西亞拉(Jamal Musiala)、弗洛里安·維爾茨(Florian Wirtz)；凱·哈弗茨(Kai Havertz)。庫拉索預計先發(4-3-3)：埃洛伊·羅姆(Eloy Room)；舒蘭迪·桑博(Shurandy Sambo)、阿曼多·奧比斯波(Armando Obispo)、朱里安·加里(Jurien Gaari)、謝雷爾·弗洛拉努斯(Sherel Floranus)；利瓦諾·科梅嫩西亞(Livano Comenencia)、朱尼尼奧·巴庫納(Juninho Bacuna)、萊昂德羅·巴庫納(Leandro Bacuna)；塔希特·鍾(Tahith Chong)、肯吉·戈雷(Kenji Gorre)、傑里米·安東尼斯(Jeremy Antonisse)。預測結果：德國大勝(勝分差超過2球)專家分析預測：雖然庫拉索打入世界盃本身就是一段極具熱血色彩的足球童話，但在小組賽首戰碰上急需建立信心與洗刷過去兩屆恥辱的德國隊，恐怕將面臨極大挑戰。納格爾斯曼將這場比賽比喻為德國盃首輪的「以下犯上」考驗，強調球隊絕不會輕敵。憑藉維爾茨(Florian Wirtz)與穆西亞拉(Jamal Musiala)強大的撕裂防線能力，預期德國將掌控球權，並能以多球差距擊敗庫拉索，強勢帶走3分積分。