美國與伊朗終於要簽署終戰協議！伊朗高級官員向路透社透露，美伊已經敲定和平備忘錄最終草案，內容包括德黑蘭核計劃、重新開放荷姆茲海峽、美國豁免石油制裁等。雙方預計在正式達成協議後的60天內，針對最終的全面協議展開細節談判。

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伊朗開放關鍵航道　美國停止海上封鎖

路透社報導，這份草案在國際航道安全、軍事對峙方面，明確規範雙方撤讓步驟。伊朗承諾在備忘錄簽署後，立即全面重新開放荷姆茲海峽，允許所有民用與商務貨輪自由安全通行。作為對等回應，美方將即刻解除長期以來對伊朗各大港口實施的海上軍事封鎖。

凍結新制裁豁免原油出口　華府釋出250億美元遭凍資產

財政與經濟制裁的鬆綁是這份草案中協助伊朗重返國際市場的核心。美國同意在達成最終協議前，不對伊朗實施任何形式的新制裁；協議敲定後，美國與聯合國先前對伊朗祭出的所有實質制裁，都將依照共同商定的時間表全面予以廢除。

美國將在特定豁免期內，全面暫緩並豁免對伊朗的石油制裁，允許德黑蘭當局向國際市場合法出口原油並正常獲取外匯能源收入。華府也將同意釋放高達250億美元的伊朗海外遭凍結資產。

美方也將緊密協調其中東區域盟友，共同為伊朗量身打造一項國家重建與發展計畫，並在備忘錄生效後的60天內完成談判與簽訂。

德黑蘭承諾放棄發展核武　核設施凍結維持現狀

針對德黑蘭的核武計劃，伊朗明確同意，未來絕對不生產也不以任何手段獲取任何類型的核武器。在最終全面協議敲定之前的過渡期間，伊朗必須嚴格將其現行的核計畫維持在現狀，全面停止進行任何進一步的濃縮鈾活動，同時也不得擴建任何既有的核設施。

相對地，美國也做出妥協，同意在未來的全面協議架構下，允許伊朗在其本國領土上，在國際全面監督的環境下稀釋其現有的高濃縮鈾庫存。

至於伊朗未來的核計劃發展方向、濃縮鈾活動的具體合法範圍以及處理現存高濃縮鈾庫存的查核機制，雙方一致同意在備忘錄簽署後的60天內重啟談判，並在最終的正式全面協議中給予法制化規範。

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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物