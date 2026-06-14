我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣飛行員林睿哲展開自駕小飛機環球飛行挑戰，從美國洛杉磯出發，沿途飛經阿拉斯加、北海道等地後，13日晚間降落台北松山機場。機身上印有台灣國旗與「TAIWAN」字樣，吸引不少關注。林睿哲也在社群平台分享降落松山機場前的空拍畫面，包含飛越淡水漁人碼頭、進場降落及被引導至停機坪的第一視角影片，並說「台灣真的好美」。林睿哲受訪時表示，這趟飛行最緊張的是跨越太平洋時，必須時刻擔心引擎是否可能出狀況，也因此特別準備充足燃油，除了改造油箱，也配置輔助油箱包，以因應長距離飛行需求。他說，這次能親自駕駛小飛機回到台灣、從空中看見家鄉土地，心情相當感動，「有點雞皮疙瘩」。他也在社群表示，自己不敢說是什麼「台灣之光」，只是熱愛飛行，希望透過這趟旅程，讓更多人看見台灣，也看見一名台灣飛行員正在挑戰身體、技術、意志力與未知極限。針對外界關注林睿哲是否曾申請降落恆春機場，民航局表示，林睿哲11日透過國籍代理業者，首次向民航局提出飛航申請，內容為13日自日本新千歲機場飛往台北松山機場，15日再由松山機場飛往菲律賓達沃機場，民航局已於12日核准。民航局指出，由於林睿哲先前曾在個人社群表達希望降落恆春機場，或飛經恆春機場上空的想法，因此民航局曾主動詢問這次申請是否有相關需求。不過，對方並未提出降落或飛經恆春的要求，民航局也就依照原申請航程核准。