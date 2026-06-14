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蔣萬安：獲獎感謝歷任市長、全體市民

台北市榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，台北成為全台唯一獲此殊榮的城市。台北市長蔣萬安今（14）日率團飛往新加坡領取這個獎項。對於獲獎，蔣萬安特別感謝歷任的市長、市府團隊，所有的市民朋友共同的努力跟付出。蔣萬安晚間出發前往新加坡，同行還有研考會主委殷瑋、觀傳局長余祥等人，並在出發前在桃園國際機場受訪。媒體詢問出訪的目的，跟想要得到什麼樣的成果？蔣萬安表示，今年3月他就有跟所有的市民朋友報告這個好消息，也就是在這次和全球各大城市激烈競爭當中脫穎而出，獲得2026新加坡李光耀城市獎特別獎的殊榮，這是台灣第一次有獲得這個獎項的城市，所以我非常的榮幸能夠出發到新加坡領取這個獎項。蔣萬安說，當然他要特別感謝歷任的市長、市府團隊以及所有公務人員以及公私協力長期的努力、付出，才有今天這樣的成果，所以他們非常的感謝；那另一方面，這一次除了參與論壇，也藉由這個機會來分享台北市在過去這幾年具體的市政成果，同時也有機會跟全世界各主要城市，包括倫敦、布達佩斯等市長來交換意見、相互交流、彼此的學習；那除了參與論壇、領取獎項，也趁這個機會跟新加坡政府來進行實質的交流，包括會參訪榜鵝數位園區，來了解他們如何透過 Open Digital Platform（ODP）這樣的一個平台來跨部會、跨局處，包括結合交通、能源以及物聯網來進行有機的整合。蔣萬安還說，另外，也會找時間去參訪他們新加坡國家體育場館，來了解他們如何推動演唱會經濟。所以這一次的行程非常緊湊，也期待這一次訪問新加坡，除了參與論壇、分享成果，也能夠透過實質的交流，推進未來具體的合作方式。媒體問怎麼看待民進黨台北市長參選人沈伯洋說獲獎是歷任市長政績的累積？蔣萬安回應說，市政一定是一棒接一棒，特別感謝歷任的市長、市府團隊，當然更感謝所有的市民朋友大家共同的努力跟付出。同時也要非常感謝所有的公務人員，因為他們的努力辛勞，才能有今天的成果。公務人員的努力跟付出絕不容抹煞，所以這份榮耀是屬於大家的，而今天有這樣成果，他一定會好好的守護，也會在這樣的基礎之上繼續努力，讓台北不斷的進步，也會努力讓全世界、國際社會看到台灣、看到台北。針對沈伯洋希望蔣萬安對市政問題可以親自回答並且進行辯論，蔣萬安回應說，他每天都在面對各式各樣的市政問題，也都一一針對問題來回應，而且做說明，而且不只是說明，更用實際具體的行動來推動各項的市政建設。所以任何各方的好的建議，市府都願意聆聽來參考。