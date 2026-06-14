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▲雖然國家隊以庫拉索為名，但陣中26名球員裡，有25人出生於荷蘭本土。（圖／美聯社／達志影像）

▲陣中的隊長萊昂德羅·巴庫納（Leandro Bacuna）與弟弟小巴庫納（Juninho Bacuna）的故事，更是庫拉索足球奇蹟的縮影。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽開打，在眾多足球強權環繞下，有一個來自加勒比海的小島國成為了本屆賽事最感人的「灰姑娘」傳奇。人口僅15.8萬的庫拉索（Curacao），面積甚至比曼島（Isle of Man）還小，卻憑藉著強大的意志力與特殊的球員選才策略，正式成為世界盃史上「人口最少」與「國土面積最小」的參賽國。提到庫拉索，過去多數人的印象僅止於那款同名的經典調酒，但現在，他們的名字將永久載入世界盃史冊。這個僅有15.8萬人口的國家，連英國境內一半的城鎮人口都不到，卻在預選賽中一路過關斬將，在10場比賽中取得7勝3和的不敗戰績，最終順利拿下世界盃門票。庫拉索足協主席馬蒂娜（Gilbert Martina）激動地表示：「這給小島帶來了無法形容的喜悅與驕傲，現在整座島都變成了藍色（國家隊代表色）。」庫拉索能創造奇蹟的關鍵，在於成功整合了「僑民力量」。雖然國家隊以庫拉索為名，但陣中26名球員裡，有25人出生於荷蘭本土。庫拉索作為荷蘭王國的組成部分，其僑民與荷蘭當地人口結構緊密相連，這使得足協能夠廣招那些在荷蘭受過頂級青訓、卻無緣荷蘭國家隊的優秀球員。從2015年聘請名帥克魯伊維特（Patrick Kluivert）執教開始，庫拉索便積極展開足球現代化轉型。到了2024年，他們請來了執教經驗豐富的傳奇名帥艾德沃卡特（Dick Advocaat）掌舵。78歲的艾德沃卡特不僅創造了世界盃史上「最年長總教練」紀錄，更為這支球隊帶來了極其關鍵的轉變：他讓球員學會「為結果而戰」，而非僅是「為樂趣踢球」。陣中的隊長萊昂德羅·巴庫納（Leandro Bacuna）與弟弟小巴庫納（Juninho Bacuna）的故事，更是庫拉索足球奇蹟的縮影。兩兄弟自小就夢想能在一支球隊並肩作戰，透過代表庫拉索出賽，他們不僅達成了夢想，更讓家鄉的名字在世界級舞台上發光發熱。「我們想向世界證明，雖然我們是一個小島，但我們擁有巨大的心臟與勇氣，」小巴庫納感性地說道。本次世界盃小組賽，庫拉索被分配到充滿挑戰的E組，首戰即將對決強敵德國，隨後還有厄瓜多與象牙海岸。儘管外界預測這是一場硬仗，但正如球隊前鋒戈雷（Kenji Gorre）所言：「這是一個將不可能變為可能的故事，這是一個關於希望的故事，這段歷史將在庫拉索的世代間傳頌。」庫拉索的成功，不僅僅是足球戰術的勝利，更是一個小國藉由連結海外同胞、聘請頂尖教頭與重塑國家認同，成功在世界舞台爭得一席之地的最佳範例。這個位於委內瑞拉海岸外僅37英里的小島，已準備好用這股「藍色浪潮」，在世界盃的舞台上掀起屬於他們的狂風巨浪。