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▲2026年世界盃E組象牙海岸在6月15日早上7點交手厄瓜多。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/15象牙海岸VS厄瓜多基本資訊

📍象牙海岸VS厄瓜多戰力分析

▲2026世界盃E組，厄瓜多中場核心，效力於切爾西的凱塞多（Moises Caicedo）已確定將掌控比賽節奏，並負責策動攻防轉換。（圖／美聯社／達志影像）

📍象牙海岸VS厄瓜多傷兵名單與預計先發

象牙海岸預計先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 Y.福法納 Yahia Fofana 後衛 杜埃 Guela Doue 後衛 阿格巴杜 Emmanuel Agbadou 後衛 科索努 Odilon Kossounou 中場 科南 Ghislain Konan 中場 凱西 Franck Kessie 中場 桑加雷 Ibrahim Sangare 中場 S.福法納 Seko Fofana 前鋒 迪亞洛 Amad Diallo 前鋒 迪奧曼德 Yan Diomande 前鋒 格桑德 Evann Guessand ⚽ 厄瓜多預計先發（4-2-3-1）：





位置 姓名 英文姓名 門將 加林德斯 Hernan Galindez 後衛 奧爾多涅斯 Joel Ordonez 後衛 帕喬 Willian Pacho 後衛 因卡皮耶 Piero Hincapie 後衛 埃斯圖皮尼安 Pervis Estupinan 中場 凱塞多 Moises Caicedo 中場 維特 Pedro Vite 中場 耶博阿 John Yeboah 中場 普拉塔 Gonzalo Plata 中場 安古洛 Nilson Angulo 前鋒 瓦倫西亞 Enner Valencia

📍象牙海岸VS厄瓜多近期戰績

📍象牙海岸26人名單：

📍厄瓜多26人名單 ：

📍2026世界盃E組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月15日（一） 凌晨01：00 德國vs庫拉索 NRG體育場／休士頓 6月15日（一） 早上07：00 象牙海岸vs厄瓜多 林肯金融球場／費城 第2輪 6月21日（日） 凌晨04：00 德國vs象牙海岸 BMO球場／多倫多 6月21日（日） 早上08：00 厄瓜多vs庫拉索 箭頭體育場／堪薩斯 第3輪 6月26日（五） 凌晨04：00 庫拉多vs象牙海岸 AT&T體育場／阿靈頓 6月26日（五） 凌晨04：00 厄瓜多vs德國 大都會體育場／紐澤西

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月15日E組賽事開踢，非洲強權象牙海岸交手南美洲勁旅厄瓜多，雙方近況都不差，象牙海岸近期熱身賽取得3連勝，連續擊退法國、韓國以及蘇格蘭，氣勢正旺；厄瓜多則是已連續19場未吞敗，近期熱身賽連退瓜地馬拉、沙烏地阿拉伯，實力同樣不可小覷。：象牙海岸 vs 厄瓜多（世界盃F組小組賽）：2026年6月15日早上7點（台灣時間）：林肯金融球場體育場（美國費城）：萊特西爾（Francois Letexier，法國）在老牌前鋒哈勒（Sebastien Haller）爆冷落選世界盃名單後，球隊正迎來一個全新的時代。這個大膽的決定為充滿活力的年輕鋒線打開了大門，外界預期潛力新星迪奧曼德（Yan Diomande）與特拉奧雷（Amad Diallo）將扛起進攻重任；同時，蓋桑（Evann Guessand）與瓦希（Elye Wahi）則在激烈爭奪先發中鋒的位置。厄瓜多陣中滿是在歐洲頂級聯賽效力的精英，這支南美勁旅將極度依賴他們極其強悍的後防線，包含帕喬（Willian Pacho）、因卡皮耶（Piero Hincapie）以及艾斯圖皮尼昂（Pervis Estupinan）。中場核心部分，效力於切爾西的凱塞多（Moises Caicedo）已確定將掌控比賽節奏，並負責策動攻防轉換。如果隊長E.瓦倫西亞（Enner Valencia）最終被評估無法先發，前場的創造力重任將完全落到耶博阿（John Yeboah）、普拉塔（Gonzalo Plata）和安古羅（Nilson Angulo）等年輕攻擊手身上。象牙海岸：這支備受期待的非州勁旅在世界盃首戰前，正面臨不小的陣容挑戰。總教練艾瑪絲・費（Emerse Fae）必須設法解決後防核心缺陣的問題，中後衛恩迪卡（Evan Ndicka）已因大腿舊傷復發，確定無緣本場大戰。不過對象牙海岸而言，好消息是另一名防守大將科蘇努（Odilon Kossounou）已成功擺脫先前的傷勢疑慮，目前已完全康復，將與阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）共同坐鎮後防。厄瓜多：厄瓜多本屆賽事被寄予厚望，但目前教練團正焦急地等待隊長E.瓦倫西亞的傷勢評估。這位老將目前正受到輕微的小腿傷勢困擾，是否能上場將是賽前的關鍵決定。除了瓦倫西亞的傷勢陰霾外，厄瓜多目前的陣容非常健康。：近期狀態火熱，在先前的熱身賽豪取3連勝。其中最令人驚豔的戰績，莫過於以2：1爆冷擊潰傳統強權法國。在此之前，他們還以4：0大勝韓國、1：0 險勝蘇格蘭。他們上一次輸球已經要追溯到今年1月的非洲國家盃8強賽，當時以2：3惜敗埃及。：厄瓜多在過去的19場比賽中保持不敗（包含近期的熱身賽）。他們在熱身賽展現了極佳的節奏，以3：0輕鬆擊敗瓜地馬拉，並以2：1力克沙烏地阿拉伯。今年初早，厄瓜多也展現強大韌性，接連逼平了歐洲頂級強權荷蘭與摩洛哥（皆為 1：1）。他們目前的團隊足球踢得非常凝聚，證明自己是一支危險且難以被攻破的鐵血球隊。門將: 福法納（Yahia Fofana）、科內（Mohamed Kone）、拉馮（Alban Lafont）後衛：阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）、阿克帕（Clement Akpa）、 迪奧曼德（Ousmane Diomande）、杜埃（Guela Doue）、科南（Ghislain Konan）、科索努（Odilon Kossounou） 、恩迪卡（Evan Ndicka）、辛戈（Wilfried Singo）中場：福法納（Seko Fofana）、吉亞貢（Parfait Guiagon）、歐萊（Christ Inao Oulai）、凱西（Franck Kessie）、桑加雷（Ibrahim Sangare）、塞里（Jean-Michael Seri）前鋒：阿丁格拉（Simon Adingra）、博尼（Ange-Yoan Bonny）、迪亞洛（Amad Diallo）、迪亞基特（Oumar Diakite）、迪奧曼德（Yan Diomande）、格桑德（Evann Guessand）、佩佩（Nicolas Pepe）、圖雷（Bazoumana Toure）、瓦希Elye Wahi）門將：加林德斯（Hernan Galindez）、拉米雷斯（Moises Ramirez）、瓦列（Gonzalo Valle）後衛：帕喬（Willian Pacho）、因卡皮耶（Piero Hincapie）、奧爾多涅斯（Joel Ordonez）、托雷斯（Felix Torres）、埃斯圖皮尼安（Pervis Estupinan）、梅迪納（Yaimar Medina）、普雷西亞多（Angelo Preciado）、波羅佐（Jackson Porozo）中場：明達（Alan Minda）、凱塞多（Moises Caicedo）、阿爾西瓦爾（Jordy Alcívar）、卡斯蒂略（Denil Castillo）、耶博阿（John Yeboah）、佛朗哥（Alan Franco）、維特（Pedro Vite） 、帕埃斯（Kendry Paez）、安古洛（Nilson Angulo）、普拉塔（Gonzalo Plata）前鋒：羅德里格斯（Kevin Rodríguez）、A.瓦倫西亞（Anthony Valencia）、E.瓦倫西亞（Enner Valencia）、凱塞多（Jordy Caicedo）、阿雷瓦洛（Jeremy Arevalo）