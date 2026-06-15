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台灣平價火鍋界霸主確定了！這間輾壓六扇門：蟬聯2年奪冠

台灣平價火鍋冠軍由「石二鍋」以網路聲量6萬9筆奪下冠軍，繼2025年再次蟬聯霸主寶座，贏過亞軍CP值之王「六扇門」、季軍小火鍋始祖「三媽臭臭鍋」等競爭對手，甚至狠甩老先覺、8鍋臭臭鍋和五鮮級等高水準神鍋，成為台灣現今最熱門小火鍋品牌。

▲石二鍋奪下最熱門平價火鍋冠軍，並打敗亞軍CP值之王「六扇門」、季軍小火鍋始祖「三媽臭臭鍋」等競爭對手。（圖／NOWNEWS資料照片）

🥇第1名：石二鍋（網路聲量60009筆）

🥈第2名：六扇門（網路聲量32885筆）

🥉第3名：三媽臭臭鍋（網路聲量24771筆）

◼︎ 第4名：12MINI （網路聲量4754筆）

◼︎ 第5名：億品鍋（網路聲量3447筆）

◼︎ 第6名：老先覺功夫窯燒鍋（網路聲量2571筆）

◼︎ 第7名：8鍋臭臭鍋（網路聲量2032筆）

◼︎ 第8名：偈亭（網路聲量1722筆）

◼︎ 第9名：五鮮級平價鍋物（網路聲量1582筆）

◼︎ 第10名：麗媽（網路聲量1076筆）

▲《網路溫度計》近日公布「2026十大平價連鎖火鍋」排行榜，石二鍋繼去年再度拿下冠軍，不過錢都日式涮涮鍋、尬鍋台式潮鍋和雞湯大叔，在今年都掉出10名外。（圖／網路溫度計提供）

2026年平價火鍋大洗牌！錢都、尬鍋掉10名外：石二鍋地位不受動搖

▲王品集團旗下火鍋品牌「石二鍋」不同一般小火鍋只以自助吧吸客，反而利用個人化配置，創建「愛呷肉」與「愛呷菜」套餐機制，讓消費者可根據自身飲食習慣調整。。（示意圖／NOWNEWS資料照）

石二鍋高CP值不用服務費！免300元就能吃「2026升級推宵夜場」

它不同一般小火鍋只以自助吧等吸客，反而推出個人化配置策略，創建「愛呷肉」與「愛呷菜」套餐機制，讓消費者可根據自身飲食習慣調整。

▲石二鍋不少餐點不到300元就能點到，民眾花少少的錢還能免費無限暢飲檸檬冬瓜冰沙、黑豆茶等飲品。（圖／Google評價）

石二鍋真實評價曝光！唯一缺點是它：無法忍受

店家上菜速度也十分穩定，加上全門市不收取服務費，且分店數量多，就算不用刻意跑到繁榮商圈也能吃得到，讓一票老饕稱讚「真的是平民美食！ CP值很高」、「用餐環境寬敞。有獨立座位區，也能聊天」、「服務人員態度好，喜歡石二鍋的醬料區和飲品自助」。

但「火鍋味道重」也是石二鍋的最大缺點，許多消費者經常抱怨，吃完餐後衣服與頭髮會吸附濃厚的火鍋味；還有人提到 若到了熱門用餐時段，叫號等候時間過長，若是人數較多想使用大桌，要等待的時間就更久了。建議民眾可以使用石二鍋LINE官方帳號，可以即時查看叫號狀況，避免過號導致浪費時間。

台灣平價小火鍋品牌眾多，其憑藉親民價格與完善的自助吧，成為民眾日常外食與聚餐的首選之一。石二鍋的成功不只單靠CP值，更以食材高水準、乾淨明亮環境和不收取服務費等優勢吸客，也難怪創立長達17年依舊沒有同行是對手。根據《網路溫度計》近日公布「2026十大平價連鎖火鍋」排行榜，期透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2025年5月25日至2026年5月24日網路聲量，實際查看2026年平價小火鍋排行，對比2025年排名改動不少，去年石二鍋與六扇門同樣都佔據冠軍與亞軍寶座，可見台灣火鍋市場競爭過於激烈，年年排行洗牌狀況屢見不顯。但在火鍋排名變動如此大的世代，「石二鍋」卻能在火鍋紅海中屹立不搖，保持冠軍地位至今，甚至討論度大幅度贏過其他火鍋品牌，獲勝原因在於品牌「極致高CP值」和「教科書等級的食物品質」，成為它在火鍋市場稱霸的關鍵。王品集團旗下火鍋品牌「石二鍋」自2009年創立以來累積不少死忠粉絲，石二鍋營業多年仍維持親民價格，，加上店內外環境乾淨明亮，肉品還堅持使用原塊肉而非重組肉，並與在地小農合作使用新鮮時蔬，食材品質總讓消費者安心。值得一提的是，石二鍋為了提供更好的用餐體驗，，全台37間門市每週五、六將營業至凌晨12點，不論是夜貓族或是加班到深夜的上班族，回家路上還能享用一鍋熱騰騰的火鍋；此外，石二鍋在網路上普遍好評，實際查詢Google地圖評價，多間門市幾乎都擁有4顆星以上，且每間都有破千則的評論。雖然石二鍋幾乎是台灣人公認的最強平價火鍋，